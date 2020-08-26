26.08.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Yatırım teşvikte pozitif ayrımcılık
Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, sektör talepleri de dikkate alınarak ‘Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da yapılan değişikliğin 30 organize sanayi bölgesini (OSB) pozitif etkilediğini belirterek, “İlçe bazlı teşvik sistemi, hem aynı şehirdeki ilçelerin gelişmişlik farklarının azaltılması hem de il ve ilçeler arasındaki gelişmişlik farklarının azaltılması açısından önemli” dedi.
Buna göre, 1 Ocak 2021’den itibaren il ve ilçelerin gelişmişlik düzeyine göre yapılan sınıflandırma tablosu sonucu 263 ilçeye, bulunduğu ile göre daha fazla destek verilmesi mümkün hale getirildi. Kütükcü, şöyle konuştu:
“Bu 30 OSB’mizde yatırım yapacak yatırımcılarımız, yeni düzenlemeye göre OSB’mizin bulunduğu ilin iki alt bölgesinin teşvik imkanlarından yararlanacak. Yapılan düzenleme bu OSB’lerimizin yatırımcı alma süreçlerini hızlandıracaktır.”