Yatırım teşvikte pozitif ayrımcılık

Buna göre, 1 Ocak 2021’den itibaren il ve ilçelerin gelişmişlik düzeyine göre yapılan sınıflandırma tablosu sonucu 263 ilçeye, bulunduğu ile göre daha fazla destek verilmesi mümkün hale getirildi. Kütükcü, şöyle konuştu:

“Bu 30 OSB’mizde yatırım yapacak yatırımcılarımız, yeni düzenlemeye göre OSB’mizin bulunduğu ilin iki alt bölgesinin teşvik imkanlarından yararlanacak. Yapılan düzenleme bu OSB’lerimizin yatırımcı alma süreçlerini hızlandıracaktır.”