Yatırımcı altın buldu!

Yurtdışı piyasalarda ons fiyatı yükselen altın, yurtiçinde dövizdeki değer artışının da etkisiyle tüm zamanların rekorunu kırdı. Altının gram fiyatı dün gün içinde gördüğü 357 lira ile tarihindeki en yüksek değerine ulaştı.

Geçen hafta yükseleceğine dair ilk sinyalleri veren altının gram fiyatı, cuma günü 350 liranın üzerine kadar çıkmıştı. Dolar kuru ve ons fiyatındaki yükselişle harekete geçen altında, mart ayının ikinci haftasında diğer piyasalardaki kayıplardan dolayı ortaya çıkan nakit ihtiyacı sonucu gelen satışlarla bir süre düşüş yaşanmıştı.

‘Yeni seviye 360 TL’

Dün 1.650 doların üzerini gören altın gün boyu hareketli bir seyir izledi. İç piyasadaki gram altın fiyatı da 357 liranın üzerinde işlem gördü.

Bu sürede çeyrek altında fiyat 581 liraya kadar çıkarken, Cumhuriyet altını da 2 bin 372 lirayı gördü.

Kapalıçarşı kuyumcularından Nazar Özsahakyan, piyasanın nakit ihtiyacıyla altında bir süre gevşeme yaşandığına dikkat çekerken, artış trendinin şimdi kaldığı yerden devam ettiğini söyledi. Özsahakyan, şunları söyledi:

“Altın bir taraftan ‘güvenli liman’ olarak, bir taraftan ise dünya piyasalarındaki koronavirüs endişesiyle oluşan fiyatlanmalardan en hızlı dönüşü alan ürün oluyor. Bu açıdan bakınca zaten altın düşse de, ‘daha önce gördüğü noktayı tekrar görür ve onu geçer’ görüşünü uygulamaya devam eder. Yine öyle oldu. Ons fiyatının mutlaka 1.900 dolar seviyesine kademeli olarak çıkacağını öngörüyorum. Sıradaki seviye gram altında 360 liranın görülmesiyle aşılacak” dedi.

Altın alım satımında belirleyici olan Kapalıçarşı piyasasının bir süre kapalı olduğunu hatırlatan kuyumcu Hakkı Baş da, bu nedenle tüketicilerin altın almak ya da satmak yerine muhafaza etmeyi tercih ettiğini dile getirdi. Baş, özellikle, koronavirüs önlemleri kapsamında devletin aldığı kısmi sokağa çıkma kararından önce bankalarda altın hesabı açanların sayısının arttığını kaydetti.

‘Tüketici kandırılmasın’

Kapalıçarşı ile bölgedeki döviz ve altın borsalarının kapalı olması nedeniyle, bazı kuyumcularda değerinin altında işlem yapıldığına dair iddialar da var. Kuyumcu Nazar Özsahakyan, “Kapalıçarşı kapalı olunca tüketici karşılaştırma yapacak yer bulamıyor, ya da alım satım işlemi için pek çok yer tercih edebilecekken, daha az kuyumcu seçeneğine sahip oluyor. Bunu kullanan bazı kuyumcuların altını değerinin altında bozup verdiklerini biliyoruz. Tüketici kandırılmasın, bozdurmak zorunda değilse daha çok kuyumcu gezsin, kurallarını tam olarak uygulayan da pek çok arkadaşımız var” dedi.

Aynı zamanda bu dönemde ‘işçilik’ fiyatındaki artışın da ister istemez altın fiyatlarına daha fazla yansıtıldığı, bazı kuyumculardaki fiyat farkının ise bu nedenden oluştuğu belirtilirken, tüketiciye yönelik bir fırsatçılık yapılmadığına dikkat çekildi.