Yatırımcılara tüm kapıları açtık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji ve Çevre Dairesi Başkanı Oğuz Can, Türkiye’de yenilenebilir enerji potansiyelinin yüksek olduğunu belirterek, “Enerji dönüşümünde kapılarımızı yatırımcılara açtık. Akademi ve endüstrideki sektör paydaşlarının katkılarını bekliyoruz” dedi.



İlk çok uluslu Horizon 2020 (H2020) projesi olan ‘SolarTwins’ projesi toplantısında konuşan Can, ülkenin mevcut enerji bağımlılığı dikkate alındığında Türkiye’nin yenilenebilir enerjiye yönelmesinin kaçınılmaz olduğunu ifade etti.



Umut verici proje



Can, Türkiye’nin yenilenebilir enerji portföyü ve hedeflerine değinerek, “Mevcut elektrik üretim kapasitemiz 91.3 gigavat. Son 20 yılda özellikle yenilenebilir enerjide ve güneş enerjisinde kurulu gücümüzü artırdık. Bu anlamda yenilenebilir enerji, enerji bağımsızlığımız için gereklidir” diye konuştu.



ODTÜ Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi (TEKPOL) araştırma görevlisi Yelda Erden Topal da ODTÜ TEKPOL ve ODAK 2023 kapsamında ulusal ve uluslararası birçok projeye imza atıldığını belirterek, stratejik araştırma ortaklarıyla beraber sağlam temelli araştırma iş birliklerinin yapıldığını kaydetti.



Yenilenebilir enerji alanının üniversite ve sanayi sektörünü bir araya getirdiğine dikkati çeken Topal, güneş kaynaklı ısı teknolojisinin şirketler için umut verici olduğunu söyledi.



Güneşin önemi...



Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynakları arasında güneşin önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Can, “Enerji dönüşümünde kapılarımızı yatırımcılara açtık. Akademi ve endüstrideki sektör paydaşlarının katkılarını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.



Can, enerji dönüşümünde küresel ve yerel düzeyde çevreyle uyumlu projeler üzerinde çalıştıklarını dile getirerek, “Stabil elektrik çalışmalarımıza güçlü bir şekilde devam ederken, öte yandan enerji dönüşümü ve elektrik alt yapı faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Karbonsuz enerji alt yapısı için küresel düzeyde projeler yürütüyoruz” şeklinde konuştu.