Yatırımcıya sözlüklü rehber

Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda kalkınma ajansı temsilcilerinin iş birliğiyle hazırlanan ve 338 terimden oluşan sözlüğe, “Kalkınma Kütüphanesi” platformundan ulaşılabiliyor. “Yatırımcı Sözlüğü”, hiç tecrübesi olmayan veya teknik bilgi birikimi bulunmayan bireyler için de a’dan z’ye rehber olma özelliğini taşıyor.