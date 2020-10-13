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    HaberlerEkonomi Haberleri Yatırımcıya sözlüklü rehber
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    13.10.2020 - 07:00 |

    Yatırımcıya sözlüklü rehber

    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı  Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda hazırlanan “Yatırımcı Sözlüğü”, yatırımcıları bilgilendirmek ve yol göstermek amacıyla yatırım ve devlet destekleri konularında kullanılan terimleri kolay ve anlaşılır bir şekilde ilgililere sunuyor.

    Yatırımcıya sözlüklü rehber

    Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda kalkınma ajansı temsilcilerinin iş birliğiyle hazırlanan ve 338 terimden oluşan sözlüğe, “Kalkınma Kütüphanesi” platformundan ulaşılabiliyor. “Yatırımcı Sözlüğü”, hiç tecrübesi olmayan veya teknik bilgi birikimi bulunmayan bireyler için de a’dan z’ye rehber olma özelliğini taşıyor.

     

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