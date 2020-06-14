BİST109.8350.62EURO7.68-0.65USD6.81-0.30ALTIN379.72-0.08
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Yatırımda milli üretim hamlesi
    ABONE OL
    14.06.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Yatırımda milli üretim hamlesi

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sanayicilere daha çok destek verileceğini duyurdu.

    Yatırımda milli üretim hamlesi

    Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

    “Yeni dönemde yerli ve milli ihracat odaklı büyüme politikamızı daha güçlü şekilde uygulayabilmek için sanayicimize daha çok destek vereceğiz. Yatırımlarımızdaki odağımız: Milli üretim. Son dönemlerde ertelenen yatırımların daha güçlü bir şekilde devreye alınmasını hedefliyoruz.”

    Berat Albayrak’ın paylaştığı videoda ise farklı alanlardan üretim görüntüleri ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yatırımları teşvik için yapılan icraatları ifade ettiği konuşması yer aldı.

    Yatırımda milli üretim hamlesi

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Milli Üretim' açıklamasıHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Yeni dönemde yerli ve milli ihracat odaklı büyüme politikamızı daha güçlü şekilde uygulayabilmek için sanayicimize daha çok destek vereceğiz. Yatırımlarımızdaki odağımız: MİLLİ ÜRETİM. Ertelenen yatırımların daha güçlü bir şekilde devreye alınmasını hedefliyoruz
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    ‘Aç mı kalsın?’

    ‘Aç mı kalsın?’

    Yüz binlerce kişiyi kapsıyor! Değişti, 70 puan sınırı geldi...

    Yüz binlerce kişiyi kapsıyor! Değişti, 70 puan sınırı geldi...

    Türkiye'nin en uzunu! Hazırlıklar tamam...

    Türkiye'nin en uzunu! Hazırlıklar tamam...

    Fatih'te bir kişi otelin 3. katından düşerek ağır yaralandı

    Fatih'te bir kişi otelin 3. katından düşerek ağır yaralandı

    Sıradaki Haber