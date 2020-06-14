Yatırımda milli üretim hamlesi

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“Yeni dönemde yerli ve milli ihracat odaklı büyüme politikamızı daha güçlü şekilde uygulayabilmek için sanayicimize daha çok destek vereceğiz. Yatırımlarımızdaki odağımız: Milli üretim. Son dönemlerde ertelenen yatırımların daha güçlü bir şekilde devreye alınmasını hedefliyoruz.”

Berat Albayrak’ın paylaştığı videoda ise farklı alanlardan üretim görüntüleri ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yatırımları teşvik için yapılan icraatları ifade ettiği konuşması yer aldı.