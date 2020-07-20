‘Yatırımın gücüne inanıyoruz’

Barut, “Üretim tesislerimize bunca yatırım yapmamız stratejik bir karar. Biz Türkiye’nin hem kimyasal hem de biyoteknolojide üretim üssü olabileceğine yürekten inanıyoruz” diye konuştu.

Abdi İbrahim’in 108 yıllık tecrübesiyle Türkiye’nin tarihine tanıklık eden köklü bir marka olduğunu hatırlatan Barut, “Ülkemizin karşı karşıya kaldığı pandemi sürecinde her güne aynı sorumluluk bilinciyle uyandık. Yeni yatırımımız için de teknoloji transferinin yapılması elzemdi. Bu operasyonlardaki tecrübemiz, teknik uzmanlığımız, yönetim becerimiz ve iş birliği odaklı çalışma anlayışımızla 1 haftada her türlü kaynağı tahsis ederek ilk üretimi gerçekleştirdik” dedi.

Yerli ve milli

Novelfarma Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Alp de şu bilgileri verdi:

“Bir aydan daha az sürede kendi Ar-Ge tesisimizde ürünü geliştirdik. Yine bir ay gibi çok kısa sürede biyoeşdeğerlik çalışmasını yaptık. Üretim için diğer firmalar, pandemi olmasına rağmen yüksek fiyatlar talep ettiler. Ancak Abdi İbrahim tüm üretimini durdurarak rekor sürede teknoloji transferini yapıp üretimi gerçekleştirdi. Yerli ve milli üretim olması bakımından çok önemli. Hibe veren tek firmayız ve bu şekilde fiyatların yüzde 80 oranında düşmesine vesile olduk. Bugüne kadar hiçbir projemiz için devlet desteği ya da hibe almadık. Tamamı kendi özkaynaklarımızla karşılandı. Şu anda 30’a yakın ruhsat başvurumuz var ve ayrıca 50’ye yakın Ar-Ge çalışmamız da devam etmektedir.”