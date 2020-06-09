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    HaberlerEkonomi Haberleri Yatırımlara avans kredi verilecek
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    09.06.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Yatırımlara avans kredi verilecek

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ithalatı azaltıp ihracatı artıracak yatırımları desteklemeye devam ettiklerini bildirerek, “Merkez Bankası’nın açıkladığı 20 milyar lira büyüklüğündeki ‘Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi’ ile firmalarımıza 10 yıl vadeli 400 milyon liraya kadar yatırım desteği sağlanacak” ifadesini kullandı.

    Yatırımlara avans kredi verilecek

    Albayrak, Twitter hesabından, Merkez Bankası tarafından başlatılan yatırım taahhütlü avans kredisi uygulamasına ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak şunları kaydetti:

    “İthalatı azaltıp ihracatı artıracak yatırımları desteklemeye devam ediyoruz. Merkez Bankasının açıkladığı 20 milyar lira büyüklüğündeki ‘Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi’ ile firmalarımıza 10 yıl vadeli 400 milyon liraya kadar yatırım desteği sağlanacak. İlk aşamada Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasında önemli rol üstlenen Kalkınma ve Yatırım Bankası aracılığıyla kullandırılacak kredi, istihdamı artıran, cari dengeye katkıda bulunan ve katma değeri yüksek üretim yapanlara sabit faizli Türk lirası cinsi olarak sunulacak. Hayırlı olsun.”

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