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24.11.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Yazarkasa POS’ta işbirliği

Yeni girişimci ve küçük esnafın yazarkasa POS ihtiyaçları için ParamKredi ve Ödeal güçlerini birleştirdi. Türkiye’nin ilk dijital kredisi ParamKredi’yi sunan TURK Finansman AŞ, Ödeal’ın yazarkasa POS satışlarına finansman desteği sağlayacak.

Yazarkasa POS’ta işbirliği

Bu işbirliği sayesinde işletmeler ihtiyaç duydukları yazarkasa POS cihazlarını 36 aya varan taksit imkânı, sıfır peşinat ve sıfır faiz avantajıyla vade farkı olmadan satın alabilecek.

ParamKredi kurucusu ve TURK Finansman AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Emin Can Yılmaz, “Tüketicinin finansmana hızlı ulaşmasını sağlamanın ve e-ticaret sitelerinin sepet dönüşümünü artırmanın yanı sıra, Ödeal ile yaptığımız protokolle esnafa finansman desteği sunacağız” dedi.

Suudi Arabistan’da Aramco tesislerine füzeli saldırıSuudi Arabistan’ın Cidde kentindeki Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco şirketine ait akaryakıt tankına yapılan füzeli saldırı sonucu yangın çıktı.
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