Yazarkasa POS’ta işbirliği

Bu işbirliği sayesinde işletmeler ihtiyaç duydukları yazarkasa POS cihazlarını 36 aya varan taksit imkânı, sıfır peşinat ve sıfır faiz avantajıyla vade farkı olmadan satın alabilecek.

ParamKredi kurucusu ve TURK Finansman AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Emin Can Yılmaz, “Tüketicinin finansmana hızlı ulaşmasını sağlamanın ve e-ticaret sitelerinin sepet dönüşümünü artırmanın yanı sıra, Ödeal ile yaptığımız protokolle esnafa finansman desteği sunacağız” dedi.