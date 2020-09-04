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    04.09.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Yazlıkta elektrik kullanımı arttı

    Yeni tip koronavirüsün Türkiye'de görülmeye başlandığı mart ayından itibaren normalleşmenin başladığı haziran ayına kadar vatandaşın evde kalma süreleri artınca, elektrik tüketimi de artışa geçti.

    Yazlıkta elektrik kullanımı arttı

    CK Enerji Boğaziçi Elektrik’in 'Gayrimenkulun Enerjisi 2020 Raporu'nun yılın ilk yarısına ilişkin sonuçlarına göre, vatandaş salgından korunmak için Çatalca ve Silivri gibi yazlık bölgelere yönelince, bu ilçelerdeki elektrik tüketiminde yüzde 35'lere varan artış görüldü. İstanbul Avrupa yakasındaki 4.4 milyonun üzerindeki abonenin verileri ele alınarak hazırlanan rapora göre, Arnavutköy, Beylikdüzü, Başakşehir, Çatalca, Esenyurt ve Silivri, sırasıyla doluluk oranlarının en çok arttığı ilçeler oldu.

    Genel tüketime bakıldığında ise nisan ve mayıs ayında meskenlerde yüzde 20 seviyesinde artış olurken, ticarethanelerin elektrik tüketimi yüzde 25 ve sanayi elektrik tüketimi de yüzde 15 azaldı.

    Normalleşme başladı

    CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, nisan ve mayıs aylarında evde kalma sürelerinin artmasıyla mesken faturalarında yüzde 15 artış yaşandığını kaydetti. Haziranda normalleşmenin başlaması ve seyahat yasağının kalkmasıyla faturalarda düşüş yaşandığını belirten Bakal, "Tüm tarife gruplarında temmuz ve ağustos aylarında elektrik tüketimi geçen yılın aynı dönemindeki seviyesine gelerek normalleşmeye başladı" dedi.

    İzmir'de sosyal mesafe unutulduYurt genelinde gorona virüs vakalarında artış yaşandığı belirlenen İzmir'de vatandaşlar, tüm uyarılara rağmen önlemleri hiçe sayarak, Alsancak Kordon'da vakit geçirdi. Vatandaşların çoğunluğunun maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.
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