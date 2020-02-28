28.02.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Yelken Kalıp İTO Kilit’i satın aldı
Kapı ve pencere aksesuarları firması Yelken Kalıp, İTO Kilit markasını satın aldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Yelken Kalıp İcra Kurulu Üyesi Nuray Ergül Bulutlar, İTO Kilit’in marka ve ürün hakları ile üretim tesislerinin satın alındığını söyledi.
İTO Kilit ile sektördeki yatırımlarını artırdıklarını dile getiren Bulutlar, sözlerine şöyle devam etti:
“Şu anda 4 binden fazla ürün çeşidimiz var. Ürünlerimizi yaklaşık 70 ülkeye gönderiyoruz. Son yatırımımız olan İTO Kilit ile sektörde ürün yelpazemizi genişletmiş olduk. Kilit endüstrisinde derinleşmeyi planlıyoruz. Üretimimize Esenyurt fabrikamızda devam edeceğiz. 2022 yılına kadar Türk kilit pazarındaki ilk 3 firma arasında olmayı hedefliyoruz. Bu strateji doğrultusunda yatırımlarımız devam edecek.”
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