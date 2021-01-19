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HaberlerEkonomi Haberleri Yellen, ‘Zayıf dolar istemem’ diyecek
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19.01.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Yellen, ‘Zayıf dolar istemem’ diyecek

ABD Başkanı olarak seçilen Joe Biden’ın Hazine Bakanı adayı Janet Yellen’in bugün Kongre’de yapacağı konuşmada ABD’nin piyasa tarafından belirlenen döviz kurlarına olan bağlılığını teyit etmesi bekleniyor.

Yellen, ‘Zayıf dolar istemem’ diyecek

Wall Street Journal’da yer alan ve Biden geçiş ekibinden kaynaklara dayandırılan habere göre, Yellen Senato’daki onay oturumunda yapacağı konuşmada ABD’nin daha zayıf dolar istemediğini ifade edecek.

Alışılmış politika

Habere göre, Yellen yeni ABD yönetiminin doların değeri hakkında politikasına yönelik sorulara, “ABD Doları’nın ve diğer para birimlerinin değeri piyasalar tarafından belirlenmeli. Piyasalar, ekonomik performanstaki değişiklikleri yansıtır ve genel olarak küresel ekonomideki ayarlamalara imkan tanır” cevabını verecek. Yellen, gazetede yer alan habere göre Senato’da yapacağı konuşmada, “ABD rekabet avantajı elde etmek için daha zayıf para birimi peşinde değil. Diğer ülkelerin bunu yapma girişimlerine karşı çıkmalıyız” diyecek.

Biden geçiş ekibi yetkilisi, Yellen’in açıklamasına yönelik sorulara yanıt vermedi. Biden çarşamba günü göreve başlayacak. Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump’ın yıllarca doların gücünden yakınması ve bu durumun diğer ülkelere rekabet avantajı sağladığını söylemesinin ardından Yellen tarafından çerçevesi çizilen yaklaşım ABD’nin alışılagelmiş politikalarına geri döndüğüne işaret ediyor.

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