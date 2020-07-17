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    17.07.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Yemde kapasite artırımı

    Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) Genel  Müdürü Fahrettin Poyraz, Tarım Kredi iştiraki Tarım Kredi Yem’in kapasite artımı için yatırımlarına devam ettiğini söyledi.

    Yemde kapasite artırımı

    Poyraz, “Yıllık 250 bin ton karma hayvan yemi kapasiteli Tarım Kredi Yem Şanlıurfa fabrikası, yem üretimi için test aşamasında ve bu ay içinde üretime başlamasını planlıyoruz. Tire fabrikasında da inşaat işleri tamamlandı, makine parkurlarının montaj yatırımı devam ediyor”  ifadelerini kullandı.

    Poyraz, Tarım Kredi’nin ortaklarına sağladığı önemli hizmetlerden birinin de ortak ürün alımları olduğunu belirterek, “Şirketimiz Tarım Kredi Yem, 2019’da 254 bin ton ürün alımı yaparken, 2020’de ise bu miktarı devreye alınan yeni yatırımlarla 371 bin tona çıkarmayı planlamıştır. Böylece ortak ürünün  hammadde içindeki payı da yüzde 23 seviyelerinden yüzde 30 seviyelerine çıkmış  olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

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