Yeme-içmeye can suyu yolda

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen sektörlerden ‘yeme - içme’ye destek ödemesi yapılacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün, yeme - içme sektörü için destek ödemesi yapılacağını açıkladı.

Kovid-19 salgınından en çok zarar gören sektörler arasında yer alan yeme - içme sektörüne destek verileceğini ifade eden Erdoğan, “Lokanta restoran ve kafe gibi sektörlerde alınan tedbirler nedeniyle faaliyetleri kısıtlanan ve 2019 cirosu 3 milyon lira ve altı olan gerçek usulde vergilendirilen ticari işletmelere destek ödemesi yapacağız. Cirosu 2020’de yüzde 50 ve daha fazla azalan işletmelere 2 bin liradan az, 40 bin liradan fazla olmamak üzere ciro kaybının yüzde 3’ü kadar ödeme yapacağız” dedi. Destek ödemelerinin sektöre can suyu olacağını belirten yeme - içme sektörü temsilcileri, KDV indiriminin 31 Aralık 2021’e kadar sürmesini ve SGK primleri konusunda da destek bekliyor. Türkiye’de yaklaşık 2 milyon kişi yeme - içme sektöründe çalışıyor.

‘DESTEK SÜRMELİ’

Turizm, Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer, sektöre nakit destek verilmesini olumlu karşıladıklarını belirtti. Demirer, “Sektör olarak yüzde 25 isterdik. Fakat yüzde 3 ile sınırlanmış, tabii bu kaynak meselesi. Küçük işletmeleri rahatlatacak bir rakama gidebilir. Fakat orta ve üst ölçekli işletmelere çok fazla çözüm odaklı destek olmayacaktır” dedi. İşletmeler açıldıktan sonra da destek beklediklerini kaydeden Demirer, “KDV indiriminin 31 Aralık’a kadar sürmesini istiyoruz. Açıldıktan sonra net maaş bizden, SGK işçi ve işveren payının da devlet tarafından karşılanmasını talep ediyoruz” diye konuştu.

‘DEĞER KATAR...’

İstanbul Lokantacılar Odası Başkanı Sayit Karabağlı, desteklerin sektöre can suyu olacağını belirtti. Yeme - içme esnafı olarak HES koduyla faaliyet göstermek istediklerini ifade eden Karabağlı, “Böyle bir önlem alınırsa bize daha büyük bir artı değer katacak diye düşünüyorum. Kurala uymayan esnaf cezalandırılsın ama iyi niyetli esnaf da mağdur olmasın” dedi.

‘HES KODUYLA AÇILALIM’

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, ise şunları söyledi: “Desteği sektör olarak olumlu karşılıyoruz. Orta ve alttaki esnaf için de çok önemli bir destek olacak. Bu desteği yanı sıra HES koduyla açılma talebimiz var. TSE ile de restoranlarda sağlıklı ortamların geliştirilmesi, hijyen koşullarının sağlanması ve enfeksiyon kontrol önlemlerinin uygulanmasına yönelik iş birliğimiz var.” Hijyen kurallarına uymayan yeme - içme işletmelerine yönelik bir komisyon kurulmasını da talep ettiklerini söyleyen Bingöl, Bilim Kurulu’yla restoran ve kafelerdeki standartları da belirlemek istediklerini sözlerine ekledi.