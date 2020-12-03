Yemeksepeti’nden 20 milyon lira destek

Yemeksepeti, ‘Birlikte Daha Güçlüyüz’ adını verdiği destek paketi kapsamında tek şubeli restoranların ödeme vadelerinin kısaltılması, listeleme ücretinin kaldırılması, cüzdan ödeme yöntemi ile verilen siparişlerde komisyonun kaldırılması gibi avantajlar sunmanın yanı sıra Gel-Al sipariş hizmetini komisyonsuz olarak hayata geçirdi.



Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın, “Bireyler ve şirketler olarak zorlu bir dönemden geçiyoruz. ‘Birlikte Daha Güçlüyüz’ destek paketi ile biz de finansal anlamda elimizi taşın altına koyduk. Bu zor dönemi birlikte atlatacağız” dedi.