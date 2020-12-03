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03.12.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Yemeksepeti’nden 20 milyon lira destek

Yemeksepeti, içinde bulunduğumuz dönemde sıkıntı çeken tek şubeli restoranlar için 20 milyon TL’lik mali destek paketini devreye aldığını açıkladı.

Yemeksepeti’nden 20 milyon lira destek

Yemeksepeti, ‘Birlikte Daha Güçlüyüz’ adını verdiği destek paketi kapsamında tek şubeli restoranların ödeme vadelerinin kısaltılması, listeleme ücretinin kaldırılması, cüzdan ödeme yöntemi ile verilen siparişlerde komisyonun kaldırılması gibi avantajlar sunmanın yanı sıra Gel-Al sipariş hizmetini komisyonsuz olarak  hayata geçirdi.

Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın, “Bireyler ve şirketler olarak zorlu bir dönemden geçiyoruz. ‘Birlikte Daha Güçlüyüz’ destek paketi ile biz de finansal anlamda elimizi taşın altına koyduk. Bu zor dönemi birlikte atlatacağız” dedi.

İstanbul'da DEAŞ operasyonuİstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, 9 ilçede DEAŞ terör örgütüne yönelik daha önceden belirlenen 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 16 şüpheliye yönelik operasyon kapsamında girilen adreslerde arama yapan polis ekipleri çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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