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    HaberlerEkonomi Haberleri Yeminli ve serbest muhasebeci mali müşavirlik sınav tarihleri belli oldu
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    09.09.2020 - 09:51 |

    Yeminli ve serbest muhasebeci mali müşavirlik sınav tarihleri belli oldu

    Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı 5-14 Aralık'ta, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı da 19-20 Aralık'ta yapılacak.

    Yeminli ve serbest muhasebeci mali müşavirlik sınav tarihleri belli oldu

    Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin (TÜRMOB) konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

    İlana göre, 2020/3. Dönem Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı 5-14 Aralık'ta, 2020/3. Dönem Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı da 19-20 Aralık'ta yapılacak.

    Sınav başvuruları ön başvuru şeklinde TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden alınacak.

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