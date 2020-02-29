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    HaberlerEkonomi Haberleri Yeni banknotlarda Murat Uysal imzası
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    29.02.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Yeni banknotlarda Murat Uysal imzası

    E9 Emisyon Grubu IV. tertip 200, 20 ve 5 TL banknotlar 2 Mart’tan itibaren tedavüle verilecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, 1211 sayılı Kanun’un bankaya verdiği yetkiye dayanarak, E9 Emisyon Grubu IV. tertip 200, 20 ve 5 TL banknotlar, 2 Mart 2020 tarihinden itibaren tedavüle verilecek.

    Yeni banknotlarda Murat Uysal imzası

    5, 20 ve 200 lira

    IV. tertip 200, 20 ve 5 TL banknotlardaki imzalar, TCMB Başkanı Murat Uysal’la birlikte, 200 TL banknotlarda Başkan Yar-dımcısı Emrah Şener’e, 20 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş’a, 5 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Uğur Namık Küçük’e ait olacak şekilde yeniden düzenlendi.
    Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri ba-kımından I., II. ve III. tertipleriyle tamamen aynı olacak.

    I., II., III. ve IV. tertip banknotlar birlikte tedavül edecek olup, IV. tertip 100, 50 ve 10 TL banknotlara ilişkin duyuru daha sonra yapılacaktır.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kapatmayacağız' deyip ekledi: Bugün 30 bini bulabilir!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilleriyle buluşma toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınıra yürüyen mültecileri hatırlatarak, "Ne dedik aylar önce? 'Eğer bu böyle giderse biz kapıları açmak zorunda kalacağız.' Rahatsız oldular. İnanmadılar bizim bu söylediğimize. Biz de dün ne yaptık? Kapıları açtık. Şimdi bu sabah itibarıyla yaklaşık 18 bin oldu kapıları zorlayıp geçenler. Ama bugün herhalde 25 bin-30 bini bulabilir. Bu kapıları bundan sonraki süreçte de kapatmayacağız." ifadelerini kullandı.
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