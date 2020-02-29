Yeni banknotlarda Murat Uysal imzası

5, 20 ve 200 lira

IV. tertip 200, 20 ve 5 TL banknotlardaki imzalar, TCMB Başkanı Murat Uysal’la birlikte, 200 TL banknotlarda Başkan Yar-dımcısı Emrah Şener’e, 20 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş’a, 5 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Uğur Namık Küçük’e ait olacak şekilde yeniden düzenlendi.

Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri ba-kımından I., II. ve III. tertipleriyle tamamen aynı olacak.

I., II., III. ve IV. tertip banknotlar birlikte tedavül edecek olup, IV. tertip 100, 50 ve 10 TL banknotlara ilişkin duyuru daha sonra yapılacaktır.