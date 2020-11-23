23.11.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet
Yeni dönemde OSB’ler kritik öneme sahip
Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dile getirdiği ekonomideki yeni dönemde organize sanayi bölgelerinin (OSB) kritik rol oynayacağını belirterek, “Bu kritik sürece, altyapılarımızla, yatırımcı dostu bakışımızla, yeni tahsis alanlarımızla hazır olmamız lazım” dedi. OSBÜK tarafından dağıtım lisansı olan 181 OSB temsilcisinin de katılımıyla çevrim içi toplantı düzenlendi. Toplantıda, OSB’lerin enerjiye ilişkin yaşadığı sorunlar ele alındı.
Kısıtlamada sokağa çıktı, cezayı yiyince gazetecilere tükürdüSokağa çıkma kısıtlamasında araç ile sokağa çıkan 4 kişi Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamalara takıldı. Sürücü ve yanında bulunan 2 kişiye toplam 15 bin lira cezai işlem uygulanırken, görüntü alan gazetecilere de şahıslar tükürdü. Ayrıca bir başka uygulamada da 3 kişiye 16 bin 7 lira idari para cezası kesildi.