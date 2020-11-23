Yeni dönemde OSB’ler kritik öneme sahip

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dile getirdiği ekonomideki yeni dönemde organize sanayi bölgelerinin (OSB) kritik rol oynayacağını belirterek, “Bu kritik sürece, altyapılarımızla, yatırımcı dostu bakışımızla, yeni tahsis alanlarımızla hazır olmamız lazım” dedi. OSBÜK tarafından dağıtım lisansı olan 181 OSB temsilcisinin de katılımıyla çevrim içi toplantı düzenlendi. Toplantıda, OSB’lerin enerjiye ilişkin yaşadığı sorunlar ele alındı.