18.04.2020 - 07:00 |
Yeni dünyaya hazır olalım
Mazhar Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Zorlu, “Salgın sonrası yeni bir dünya dizayn edilecek. Çin dünyanın fabrikası olma özelliğini yavaş yavaş kaybedecek. Türkiye tedarik zincirlerinin ilgisini çekecek pozisyon almalı” dedi.
Değişimin sanayi ve çevreden başlayacağını vurgulayan Zorlu, şunları söyledi:
“Ortak akılla yeni stratejiler saptamalıyız. Üretim modellerinde, dijitalleşme, tarımsal atılım, sağlık ve hijyene yönelik yatırımlara hazır olmalı ve üzerinde çalışmalıyız. İmalat sanayi Çin dışında başka ülkelere kayabilir. Bu durumda işgücü ve lojistik avantajlarıyla Türkiye ön plana çıkacaktır. Yani orta ve uzun vadede yabancı sermayeyi ülkemize çekebiliriz. Tarımsal yatırımlar da istihdamın artmasını sağlayacaktır. Ortak akılla hareket eder, küresel değişimde doğru pozisyon alabilirsek, ABD ve Avrupa kökenli yabancı sermaye, korumacı tavırla ülkelerine dönmek yerine, yeni ve güvenli bir liman olarak Türkiye’yi seçebilir.”
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