26.12.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Yeni model serisini Türkiye’ye getirdi
Acer, 11. nesil Intel Core işlemcilerle çalışan yeni Swift 5 dizüstü bilgisayarları Türkiye’de satışa sundu. Model ince çerçeveleriyle yüzde 90 ekran gövde oranı sunuyor. 14 inç’lik dokunmatik ekranı olan dizüstü bilgisayar, 1 kg ağırlığında.
512 GB SSD depolamayla çalışıyor. 8 GB bellekle donatıldı. Yeni Swift 5’in 56 Wh pili, hızlı şarj özelliği sayesinde 30 dakika şarjla 4 saat kesintisiz kullanım imkanı sunuyor. Yerleşik parmak izi okuyucusuna da sahip. 8 GB’lik modeli Türkiye’de 9.859 TL’den satışa sunuldu. 16 GB bellekli modeli ise Ocak 2021’de raflardaki yerini alacak.
Yağmur bombası İstanbul'un su sorununu çözebilir mi?İstanbul'daki barajların doluluk oranları, son 10 yılın en düşük seviyesi düştü. Barajlarda suların çekilmesiyle birlikte İstanbul’da yağmur bombası uygulaması tekrar gündeme geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Profesörü Orhan Şen, “Yağmur bombası atıldığında yüzde 30 yağış artırım yapabilirsiniz ve bu çok büyük bir miktar” dedi.