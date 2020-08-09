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    09.08.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Yeni mükemmeliyet merkezleri geliyor

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK’ın yeni mükemmeliyet merkezlerini hizmete alacaklarını bildirdi.

    Yeni mükemmeliyet merkezleri geliyor

    Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye’nin yeni teknolojilerin pazarı değil üreticisi yolunda olduğunu belirterek, şu ifadelere yer verdi:

    “Yeni teknolojilerin pazarı değil, üreticisi bir Türkiye yolunda, TÜBİTAK’ın yeni mükemmeliyet merkezlerini hizmete alıyoruz. Her biri ülkemizi yurt dışına bağımlılıktan kurtaracak 7 farklı altyapıyla dünden güçlüyüz, yarın daha güçlü olacağız.”

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