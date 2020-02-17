Yeni nesil fikirlere destek

Habitat ile hayata geçirilen projenin ilk bölümünü ‘Akıllı Teknolojiler IoT Hackathonu’ ile sonlandırdı. Kirli su kullanımından kaynaklanan zehirlenmeleri önlemeyi amaçlayan proje birinci, kodlama bilmeyen kişilere IoT geliştirme olanağı sağlayan proje ikinci, enkaz altındaki afetzedelerin konumlarının tespiti projesi de üçüncü oldu. Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, “IoT Hackathonu’nda 15 farklı projeyi değerlendirdik ve ilk üçe giren projeleri ödüllendirdik. Küresel sorunlara çözüm aradık” diye konuştu.