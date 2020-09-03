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    03.09.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Yeni nesil katlanır ekranlı cep telefonu

    Samsung’un üçüncü nesil katlanabilir ekranlı cep telefonu Galaxy Z Fold2 tanıtıldı. 6.2 inç’lik sonsuz ekranlı telefon, kişisel bilgisayarı aratmayacak bir deneyim yaşatmayı hedefliyor.

    Yeni nesil katlanır ekranlı cep telefonu

    Açıldığında 7.6 inç’lik genişliğe ulaşan ana ekran, azaltılmış kenarlara, çentiksiz ön kameraya sahip. E-postalarınızı kontrol etmek, yol tarifi almak veya sevdiğiniz içerikleri izlemek için cihazın kapağını her seferinde açmanıza gerek kalmadan, maksimum kullanılabilirlik sağlıyor. 4.500 mAh’lık pil ve hızlı şarj özelliği sunuyor. 10 MP’lik kapak ve selfie kamerası, 12 MP’lik üçlü arka kamerası var. 12 GB’lik Ram ve 256 GB’lik dahili belleği bulunuyor. Galaxy Z Fold2, mistik siyah ve bronz renk seçenekleriyle Türkiye’de 18 Eylül’de satışa sunulacak. 2 Eylül’de ön siparişe açıldı. Fiyatı 19.999 TL olarak açıklandı.

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