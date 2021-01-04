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04.01.2021 - 18:12 |

Yeni orman yolu yaptırılacak

Anamur Orman İşletme Müdürlüğü tarafından açık ihale usulü yeni orman yolu yaptırılacak.

Yeni orman yolu yaptırılacak

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

İhale ve teklif açma tarihinin 18 Ocak olduğu açıklandı.

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Toprağın altında ateş çıktı!Konya'nın Karapınar ilçesinin Kayalı Mahallesi'nde, toprak altından çıkan metan gaz kaynaklı ateş, paniğe neden oldu. Muhtar Muharrem Güdal, "AFAD da gelip inceledi. Burası daha önce sazlık ve bataklık olduğundan su da kuruduğu için metan gaz kaynaklı ateş çıktığını söyledi. İncelemelerini yapıp, bu bölgede önlem alacaklarını söylediler" dedi.
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