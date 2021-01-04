Yeni orman yolu yaptırılacak

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

İhale ve teklif açma tarihinin 18 Ocak olduğu açıklandı.

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