02.09.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet
Yeni otoyolla vakit ve yakıt tasarrufu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-Niğde Otoyolu’nun tamamlanan bölümlerinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından 4 Eylül’de açılacağını bildirdi.
Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, Erdoğan tarafından 4 Eylül’de açılışı yapılacak bölümün, 105 kilometrelik Ankara-Acıkuyu Kavşağı arasındaki 1. kesim ile 57 kilometrelik Alayhan-Gölcük kavşakları arasındaki 3. kesim olduğunu kaydetti. Karaismailoğlu, Ankara-Niğde arasında mevcut yolla 4 saat 14 dakika süren seyahat süresinin açılışı yapılacak otoyol ile 2 saat 22 dakikaya ineceğini belirterek, proje sayesinde yıllık 127 milyon 551 bin litre yakıt tasarrufu elde edileceğini ifade etti. Karaismailoğlu, “Yatırımla her yıl ülkemiz 1 milyar 628 milyon liralık katkı sağlayacak. Karbon salınımı da yıllık 318 milyon 240 bin kilogram azalacak” dedi.
Bakan Pakdemir'liden Nallıhan'dakli yangın ile ilgili açıklamaTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'nde Ankara'nın Nallıhan ilçesinde devam eden orman yangını ile ilgili açıklamalarda bulundu.Bakan Pakdemirli: ''(Nallıhan'daki yangın) Sabaha varmadan inşallah yangının ateşini, ferini söndürürüz''