Yeni otoyolla vakit ve yakıt tasarrufu

Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, Erdoğan tarafından 4 Eylül’de açılışı yapılacak bölümün, 105 kilometrelik Ankara-Acıkuyu Kavşağı arasındaki 1. kesim ile 57 kilometrelik Alayhan-Gölcük kavşakları arasındaki 3. kesim olduğunu kaydetti. Karaismailoğlu, Ankara-Niğde arasında mevcut yolla 4 saat 14 dakika süren seyahat süresinin açılışı yapılacak otoyol ile 2 saat 22 dakikaya ineceğini belirterek, proje sayesinde yıllık 127 milyon 551 bin litre yakıt tasarrufu elde edileceğini ifade etti. Karaismailoğlu, “Yatırımla her yıl ülkemiz 1 milyar 628 milyon liralık katkı sağlayacak. Karbon salınımı da yıllık 318 milyon 240 bin kilogram azalacak” dedi.