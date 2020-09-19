Yeni şirketler ilk 8 ayda % 20.6 arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, ağustos ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ağustosta 9 bin 352 şirket kuruldu, 1241 şirket de kapandı.

Ağustosta geçen yılın aynı ayına göre ise kurulan şirket sayısı yüzde 76.42, kapanan şirket sayısı ise yüzde 28.6 arttı. Kurulan şirket sayısı ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20.65 artarak 63 bin 309, kapanan şirket sayısı da yüzde 11.78 artarak 8 bin 492 oldu.



1037’si yabancı ortaklı



Ağustosta 144 de kooperatif kuruldu, böylece kurulan şirket ve kooperatif sayısı 9 bin 496 oldu. Bunların yüzde 85.19’unu limited şirket, yüzde 13.26’sını anonim şirket, yüzde 1.52’sini ise kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 38.17’si İstanbul’da, yüzde 9.81’i Ankara’da, yüzde 6.60’ı İzmir’de kuruldu. Ağustosta tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.



Geçen ay kurulan şirketlerin 3 bin 337’si ticaret, 1390’ı imalat ve 1188’i inşaat sektöründe yer aldı. Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin 1080’i toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 776’sı inşaat, 267’si imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı. Kooperatiflerin de 71’i konut yapı, 25’i işletme, 15’i tarımsal kalkınma kooperatifi olarak iş başı yaptı.



Geçen ay kurulan 1037 yabancı ortak sermayeli şirketten 64’ü İran, 38’i Suriye ortaklı olarak faaliyete başladı.