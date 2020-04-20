"Yeni swap görüştük hızlı çıkış yaparız"

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, koronavirüsün etkilerini yakından takip ettiklerini belirterek, “Merkez bankalarıyla mevcut iş birliğimizi güçlendirmek ve yeni swap anlaşmaları tesis etmek amaçlı görüşmeler de yapıyoruz” dedi.

Döviz ile TL’nin belli bir süre ve önceden anlaşılan faizler üzerinden takas edildiği finansal işleme swap adı veriliyor.

Uysal, AA’nın koronavirüs sürecine ilişkin sorularını yanıtladı. Salgının Türkiye’nin büyümesini nasıl etkileyeceği konusunda Uysal şunu söyledi:

“Dengelenme sürecinde elde edilen kazanımlarla ekonomimiz, bu zorlu sürece dirençli girdi. Ocak - şubatta ekonomide güçlü seyir, mart ortalarında ise yavaşlama sinyalleri görmeye başladık. 2. çeyrekte salgının büyüme üzerindeki etkilerinin belirginleşeceğini tahmin ediyoruz.

Tüketim tarafında mart ortasında hava yolu ulaşım harcamalarıyla başlayan düşüşün ay sonu harcama gruplarının büyük bölümüne yayıldığını gördük. Ancak, nisanın ilk haftasında haftalık bazdaki kuvvetli düşüşlerin duraklamış olmasını tüketim harcamalarında dip noktanın görülmüş olabileceğine dair olumlu bir sinyal olarak değerlendiriyoruz.

Salgının yayılma hızının düşmesiyle Türkiye ekonomisinin toparlanmaya başlayacağını düşünüyoruz. Merkez Bankası büyüme projeksiyonları, ikinci çeyrekteki zayıf seyrin ardından hayatın normale dönmesiyle yılın ikinci yarısında hızlı bir toparlanmaya işaret ediyor. Türkiye ekonomisi, dinamik yapısıyla bu süreci diğer ülkelere kıyasla daha az hasarla ve kısa sürede atlatabilecek durumda.”

İş birliği güçlenecek

Diğer merkez bankalarıyla görüşmelerin sorulması üzerine Uysal şunları söyledi:

“Uluslararası kuruluşlar nezdinde küresel görünüme dair beklenti olumsuz. Salgın nedeniyle belirsizlik üst düzeyde, küresel ekonominin kademeli toparlanacağı öngörülüyor.

Görüşmelerde küresel merkez bankalarının hızlı aksiyon alması ve işbirliğinin önemi vurgulandı. Bizim uzun süredir yerel parayla ticaretin desteklenmesi konusunda belirli ülkelerle swap anlaşmalarımız var. Bununla birlikte, merkez bankalarıyla mevcut iş birliğimizi güçlendirmek ve yeni swap anlaşmaları tesis etmek amaçlı görüşmeler de yapıyoruz.”

Geniş ve esnek araç seti var

Merkez Bankası’nın aldığı tedbirlerin sorulması üzerine Uysal şunları söyledi:

“Hastalığın Türkiye ekonomisi üzerindeki olası olumsuz etkilerini sınırlandırmak amacıyla faiz indirimi ile birlikte piyasanın likidite ihtiyacının karşılanması ve firmaların nakit akışının düzenlenmesine yönelik tedbirler aldık.

Mümkün olduğunca dinamik, esnek ve tutarlı hareket ediyoruz.Hızlı karar alma ve aldığımız kararları etkili bir şekilde uygulamaya geçirme becerisine sahibiz. Elimizde son derece geniş ve esnek bir araç seti var, bunları gerektiğinde güçlü şekilde kullanabilecek durumdayız.”

Enflasyona emtia ve talep sınırı

Murat Uysal enflasyon ile ilgili de şunları söyledi:

“Küresel gelişmeler paralelinde Türk lirasında gözlenen değer kaybına karşın, başta ham petrol ve metal fiyatları olmak üzere, uluslararası emtia fiyatlarındaki keskin düşüşün enflasyon görünümünü olumlu etkilediğini söyleyebiliriz. Ayrıca, toplam talep koşullarının enflasyonu sınırlayıcı etkisi bir miktar arttı. Özetle, döviz kuru gelişmelerine karşın emtia fiyatları ve toplam talep koşullarının enflasyonu sınırlayacağını öngörüyoruz. Bu gelişmelerle birlikte yıl sonu enflasyon tahmini üzerindeki riskler aşağı yönlü.”