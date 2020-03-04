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    HaberlerEkonomi Haberleri Yeni vergi geldi! Cep telefonlarına...
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    04.03.2020 - 14:16 |

    Yeni vergi geldi! Cep telefonlarına...

    Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre cep telefonu ithalatçılarından yüzde 1 vergi alınacak. Cep telefonu ithalatçıları yüzde 1 oranındaki tutarı Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın hesabına yatırmakla sorumlu olacak.

    Yeni vergi geldi! Cep telefonlarına...

    Türkiye'de üretilen veya yurt dışından ithalat yoluyla getirilen cep telefonlarına yeni bir vergi daha geldi.

    Fikir ve Sanat Eserlerinin Çoğaltılmasına Yarayan Teknik Cihazlar ile Boş Taşıyıcı Materyallerin İmalat veya İthalatında Yapılacak Kesinti Oranlarının Belirlenmesine İlişkin Karar, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

    Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karar ile cep telefonlarından alınan vergilere, yüzde 1'lik ek “kesinti” uygulanacak.

    YÜZDE 1'İ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI'NA

    Resmi Gazete'de cep telefonlarını ifade eden ve Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) numarası 8517.12.00.00.11 olan cihazlar için belirlenen kesinti oranı yüzde 1 oldu.

    Kararda, bu oranda vergi uygulanacak olan eşyalar ise şu şekilde tanımlandı: Telefon cihazları (hücresel ağlar için veya diğer kablosuz ağlar için olan telefonlar dahil); ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer cihazlar (kablolu veya kablosuz ağlarda iletişime mahsus cihazlar dahil).

    Buna göre cep telefonu üretimi yapanlar ile ithal edenler, imalat / ithalat bedeli üzerinden yüzde 1 orandaki tutarı Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hesabına yatırmakla sorumlu olacak.

    Yeni vergi geldi Cep telefonlarına...

      İdlib şehitlerinin helallik istedikleri video ortaya çıktı!Suriye’nin İdlib bölgesinde rejimin saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Batuhan Tank'ın aynı saldırıda şehit olan Uzman Onbaşı Emin Yıldırım ile birlikte sevdiklerine selam gönderip, 'Ömer' isimli kişiden helallik istedikleri video ortaya çıktı.
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