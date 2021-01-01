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01.01.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Yeni yıla reform vurgulu mesaj...

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, salgın sonrası dönemde küresel ekonomide, güçlü ve rekabetçi ülke olma kararlılığını  sürdürdüklerini belirterek, “Bu kapsamda makro ekonomik ve yapısal reformları hızla hayata geçirerek, uluslararası normlara uygun, şeffaf ve öngörülebilir politikalarla bu süreçten güçlenerek çıkacağız” ifadelerini kullandı.

Yeni yıla reform vurgulu mesaj...

Elvan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni yılı kutladı. Yakın tarihin en büyük küresel sağlık krizinin tecrübe edildiği bir yıl olan 2020’nin geride bırakıldığına işaret eden Elvan, tüm dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının oluşturduğu olumsuz koşullar nedeniyle ekonomik aktivitenin zayıfladığı ve finansal piyasalarda belirsizliklerin arttığı bir  döneme şahit olunduğunu bildirdi. Elvan, şunları kaydetti:

“Salgın sonrası dönemde küresel ekonomide, güçlü ve rekabetçi ülke olma kararlılığımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda makroekonomik ve yapısal reformları hızla hayata geçirerek, uluslararası normlara uygun, şeffaf ve öngörülebilir politikalarla bu süreçten güçlenerek çıkacağız.”

Yeni yılın önemli başarılara imza atıldığı bir yıl olması temennisinde  bulunan Elvan, “Ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum” değerlendirmesinde bulundu.

 

Fedakar sağlık çalışanları yeni yıla da nöbette girdiAntalya'da 2020 yılında yeni tip koronavirüs hastalarının hayata tutunması için fedakarca mücadele eden Akdeniz Üniversitesindeki sağlık çalışanları, yeni yıla solunum cihazına bağlı hastaların nefes alabilmesi için fedakarca çalışarak girdi.
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