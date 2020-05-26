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26.05.2020 - 11:16 | | AA

Yenilenebilir enerji kapasitesi artışında başı 'güneş' çekecek

Uluslararası Enerji Ajansı raporundan, "Bu yıl yenilenebilir enerjide devreye girmesi beklenen 167 gigavat ilave kapasitenin 90 gigavatını güneş enerjisi santralleri oluşturacak" dedi.

Yenilenebilir enerji kapasitesi artışında başı 'güneş' çekecek

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının küresel tedarik zincirinde sebep olduğu aksamalara rağmen, bu yıl 167 gigavat yenilenebilir enerji kapasitesinin devreye alınması ve bunun 90 gigavatını güneş enerjisi santrallerinin oluşturması öngörülüyor.

AA muhabirinin, Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) Yenilenebilir Enerji Piyasası Güncellemesi Raporu'ndan derlediği bilgilere göre, dünya genelinde fotovoltaik güneş paneli uygulamaları karantina önlemlerinin etkisiyle düşüş gösterirken, konutlarda yapılması planlanan güneş enerjisi yatırımları sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak erteleniyor.

Salgın sebebiyle oluşan finansal kriz ve ekonomik belirsizlikten küçük, orta ve büyük ölçekli tüm yatırımcıların etkilenmesi bekleniyor.

Öte yandan, Kovid-19 salgınının küresel tedarik zincirinde sebep olduğu aksamalara rağmen, bu yıl yenilenebilir enerjide 167 gigavat ilave kapasitenin devreye girmesi ve bunun 90 gigavatını güneş enerjisi santrallerinin oluşturması bekleniyor.

Söz konusu kapasitenin oluşmasında ABD ve Çin'in başı çekeceği tahmin edilse de ABD, Çin, Hindistan ve Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkede alınan karantina tedbirleri projelerin iptal edilmesine ya da ertelenmesine yol açıyor.

Yenilenebilir enerji kapasite artışında bu yılki gerilemenin etkilerinin 2021'de de devam etmesi beklenirken, ''bazı ülkelerde gevşetilen karantina uygulamalarına rağmen proje iptal ve ertelemelerinin yenilenebilir enerji alanında istihdamı olumsuz etkileyip düşüreceği'' öngörülüyor.

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