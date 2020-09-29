Yenilenebilir enerjinin sağladığı istihdam 11,5 milyona ulaştı

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı'nın (IRENA) Yenilenebilir Enerji ve İstihdam - Yıllık Değerlendirme Raporu'na göre, küresel yenilenebilir enerji sektöründe istihdam 2012'den bu yana sürekli olarak büyüme gösterdi.

Bu kapsamda, 2012'de yaklaşık 7,3 milyon kişi yenilenebilir enerji sektöründe çalışırken, bu rakam 2018'de 11 milyona, geçen yıl sonu itibarıyla ise 11,5 milyona yükseldi. Böylece, geçen yıl dünyada yenilenebilir enerji sektöründe 500 bin kişi daha işe başladı. Bu artışın yüzde 63'ü ise Asya ülkelerinde gerçekleşti.

Çin, yenilenebilir enerji sektöründe yaklaşık 4,4 milyon istihdamla ilk sırada yer alırken, Brezilya 1,1 milyon, Hindistan 824 bin ve ABD 756 bin kişiye iş sağlayarak sektörün lider ülkeleri arasında yer aldı.

Güneşte Çin, biyoenerjide Brezilya istihdam lideri

Güneş enerjisi, toplam istihdamın 3,8 milyonunu oluşturarak yenilenebilir enerji sektöründe ilk sırada yer aldı. Çin 2,2 milyon ile güneş enerjisinde en fazla istihdam oluşturan ülke olurken, Japonya, ABD, Hindistan ve Bangladeş bu ülkeyi takip etti.

Güneş enerjisini 3,6 milyon istihdamla biyoenerji sektörü izlerken, Brezilya, Endonezya, ABD, Kolombiya ve Tayland bu sektörde en fazla istihdam sağlayan ilk 5 ülke olarak öne çıktı.

Türkiye, hidroelektrik istihdamında ilk 10'da

Hidroelektrikte, dünyada 2 milyon kişiye istihdam yaratılırken, Çin, Hindistan ve Brezilya bu alandaki istihdamın yüzde 59'unu sağladı.

Türkiye, hidroelektrik enerji sektöründe oluşturduğu yaklaşık 40 bin istihdamla (yüzde 2), bu alanda en fazla iş yaratan 8'inci ülke oldu.

Küresel rüzgar enerjisi sektörü 1,2 milyon kişiye iş kapısı olurken, Çin bu istihdamın yüzde 44'ünü tek başına sağladı. Çin'i Almanya, ABD, Hindistan ve Birleşik Krallık izledi. Toplamda 11,5 milyona ulaşan yenilenebilir enerji istihdamının kalan yaklaşık 900 bini jeotermal enerji, ısıtma ve soğutma gibi çeşitli sektörler tarafından sağlandı.

Öte yandan, küresel yenilenebilir enerji sektöründe çalışanların yüzde 32'sini kadınlar oluşturdu.

"Kovid-19 döneminde doğru politikalar, istihdam artışını devam ettirebilir"

IRENA Genel Direktörü Francesco La Camera, rapora ilişkin yaptığı değerlendirmede, yenilenebilir enerjinin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin enerji pazarında istihdam oluşturduğunu belirterek, "Yenilenebilir enerji teknolojilerini benimsemek, aynı zamanda yerel geliri de artırıyor. Günümüzde, yenilenebilir enerjinin ölçeklendirilmesine liderlik eden ülke sayısı birkaç adetle sınırlı olsa da tüm ülkeler yenilenebilir enerji potansiyelini hayata geçirebilir, sanayi sektörünün gelişmesi ve yerel kapasitenin artırılması için adım atabilir." ifadelerini kullandı.

Dünyanın yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele ettiği bu dönemde çevre, ekonomi ve insan sağlığı ilişkisinin daha iç içe geçtiğini aktaran La Camera, şunları kaydetti:

"Temiz, sürdürülebilir enerji tedariği, sağlıklı ve düşük karbonlu istihdam oluşturulması toplumlarımızın karbonsuz dönüşümü için kritik önem arz ediyor. Yenilenebilir enerji bu sağlık ve ekonomik kriz döneminde, maliyet etkinliğini ve direncini de kanıtlamış oldu. Geçen yıl dünyada yenilenebilir enerji istihdamı 11,5 milyona ulaştı. Ülkeler bu dönemde enerji dönüşümüne odaklanırsa, bu alanda daha fazla fayda sağlanabilir. IRENA'nın Kovid-19 sonrası tahminlerine göre, küresel yenilenebilir enerji sektöründe gelecek 3 yılda 5,5 milyon yeni istihdam sağlanabilir ve sektördeki toplam istihdam 2030'da 30 milyona ulaşabilir."