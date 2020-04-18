BİST98.1802,01EURO7,550,16USD6,94-0,08ALTIN375,57-2,14
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Yenilenebilir enerjiye martta 4,6 milyar liralık destek
    ABONE OL
    18.04.2020 - 11:57 | | AA

    Yenilenebilir enerjiye martta 4,6 milyar liralık destek

    Türkiye'de yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üreten santrallere martta yaklaşık 4,6 milyar liralık destek sağlandı.

    Yenilenebilir enerjiye martta 4,6 milyar liralık destek

    AA muhabirinin Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerinden yaptığı derlemeye göre, martta Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamındaki teşviklerden toplam kurulu gücü 21 bin 49 megavatı bulan 817 santral yararlandı.

    Söz konusu santrallere geçen ay toplam 4 milyar 573 milyon 215 bin 839 lira teşvik ödemesi yapıldı. Bu miktarın 704 milyon 865 bin 549 liralık bölümü lisanssız elektrik üretimi yapan santrallere tahsis edildi.

    YEKDEM kapsamındaki santraller, martta toplam 8 milyon 438 bin 754 megavatsaat elektrik üretti. Bunun 7 milyon 586 bin 154 megavatsaatini lisanslı elektrik üretim, 852 bin 600 megavatsaatini ise lisanssız elektrik üretim santralleri karşıladı.

    Enerji portföyündeki yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını en üst seviyede kullanmayı amaçlayan Türkiye, YEKDEM kapsamında rüzgar, hidroelektrik, jeotermal, biyokütle ve güneş enerjisi kaynaklarından elde edilen elektriğe kilovatsaat başına alım garantisi uyguluyor.

    Mekanizma kapsamında elektriğin kilovatsaatine rüzgar ve hidroelektrik için 7,3 dolar/sent, jeotermal için 10,5 dolar/sent, biyokütle ve güneş için de 13,3 dolar/sent teşvik veriliyor. Bu teşvikler, yerli ekipman kullanımına göre değişiklik gösterebiliyor.

    "Virüse karşı cep telefonlarına streç film sarılmalı"Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu, cep telefonlarının çok sayıda virüs barındırdığını ifade ederek, "Corona virüse karşı cep telefonları streç filmle sarılarak kullanılmalı, aksi takdirde günlük hayatımızda cep telefonları çok fazla bakteri ve virüs taşıyor, cep telefonları aracılığıyla virüsler evlerimize girebilir" dedi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Sokağa çıkma yasağında ekmek almaya gitmek yasak mı?

    Sokağa çıkma yasağında ekmek almaya gitmek yasak mı?

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! E-Devlet'ten yapılacak...

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! E-Devlet'ten yapılacak...

    Uzman doktor açıkladı! Açıkta satılan ürünleri almayın

    Uzman doktor açıkladı! Açıkta satılan ürünleri almayın

    Sildenafil nedir? Sildenafil'in yan etkileri nelerdir?

    Sildenafil nedir? Sildenafil'in yan etkileri nelerdir?

    Sıradaki Haber