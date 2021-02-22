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22.02.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Yerel ekonomiye 2. faz destek

Mastercard ve İhtiyaç Haritası’nın bir araya gelerek oluşturduğu sosyal pazaryeri ‘El Ele Destek Hareketi’ ihtiyaç sahiplerinin temel ihtiyaçlarının platform aracılığıyla aynı ildeki yerel esnaflar tarafından karşılanması esasıyla çalışmalarına devam ediyor.

Yerel ekonomiye 2. faz destek

Yerel ekonomiye katkı hedefiyle hayata geçen sosyal pazaryeri platformunun ilk 10 ili olan İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Gaziantep, Adana, Mersin, Trabzon, Elazığ ve Denizli’de hedeflenen yardım sayısına ulaşılması ile projenin ikinci fazında hangi illere odaklanılacağı da belli oldu.

Nisana kadar sürecek ikinci fazda proje Edirne, Sakarya, Balıkesir, Antalya, Konya, Hatay, Şanlıurfa, Malatya, Erzurum, Ordu şehirlerindeki yerel ihtiyaçların, yerel esnaflardan karşılanmasına imkan sunacak.

Dijital dönüşüm

El Ele Destek Hareketi yaklaşık 7000 gıda ve hijyen paketinin ihtiyaç sahiplerine, yerel esnaftan temin edilerek ulaştırılmasının yanı sıra yerel esnafın dijital dönüşümüne ve e-ticarete katılımına katkı sağlayacak bir platform olması hedefiyle devam ediyor.

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