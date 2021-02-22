Yerel ekonomiye 2. faz destek

Yerel ekonomiye katkı hedefiyle hayata geçen sosyal pazaryeri platformunun ilk 10 ili olan İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Gaziantep, Adana, Mersin, Trabzon, Elazığ ve Denizli’de hedeflenen yardım sayısına ulaşılması ile projenin ikinci fazında hangi illere odaklanılacağı da belli oldu.



Nisana kadar sürecek ikinci fazda proje Edirne, Sakarya, Balıkesir, Antalya, Konya, Hatay, Şanlıurfa, Malatya, Erzurum, Ordu şehirlerindeki yerel ihtiyaçların, yerel esnaflardan karşılanmasına imkan sunacak.



Dijital dönüşüm



El Ele Destek Hareketi yaklaşık 7000 gıda ve hijyen paketinin ihtiyaç sahiplerine, yerel esnaftan temin edilerek ulaştırılmasının yanı sıra yerel esnafın dijital dönüşümüne ve e-ticarete katılımına katkı sağlayacak bir platform olması hedefiyle devam ediyor.