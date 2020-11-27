Yerel ekonomiye El Ele Destek

Kovid-19 pandemisiyle artan ihtiyaçlara cevap vermek ve ekonomik bir hareketlilik yaratmak için oluşturulan projeyle yerel ekonomiyi canlandırmak, esnafa destek olmak ve ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılamak hedefleniyor.



1.5 milyon TL



Mastercard Türkiye Genel Müdürü Yiğit Çağlayan, Kovid-19 destek programı kapsamında, ihtiyaç sahibi bireylerin ve yerel işletmelerin desteklenmesi amacıyla 1.5 milyon TL tutarında hibe fonunu ilk kez Türkiye’de bir sosyal kooperatife ayırdığını söyledi. Çağlayan, “20 ilde hayata geçirilecek proje kapsamında 7 bin adet gıda ve hijyen paketi yer alacak” dedi.



İhtiyaç Haritası Kurucu Ortağı Mert Fırat da, “İhtiyaç Haritası olarak ‘El Ele Destek Hareketi’ projesi kapsamında kalkınmanın sadece bölgesel ya da kentsel ekonomik kaynaklara bağlı olmadan yerel esnaf ve küçük işletmelerin de aktif katkısıyla gerçekleşebileceği bilinciyle hareket ettik” diye konuştu.