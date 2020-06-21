Yerel parayla ticaret hamlesi

Turkcell ihtiyaç duyulan Çin Yuanı finansmanını, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Çin Merkez Bankası ile oluşturduğu para takasına dayalı altyapı üzerinden sağlayacak. Turkcell ve Huawei Türkiye, ileri tarihli tüm kontratlarını Çin’in yerel para birimi Yuan üzerinden yapma konusunda mutabık kaldı.

Turkcell’in Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Osman Yılmaz, şunları kaydetti:

“Tüm tedarikçilerimizle anlaşmaları üçüncü para birimlerine bağımlılıktan kurtaracak şekilde yerel baza çekiyoruz. Çin menşeili tedarikçilerimize yapılan ödemelerin para takası anlaşması kapsamında yapılması sağlanarak ülkemizde ihtiyacın dışında döviz talebi yaratılmasının önüne geçtik. Önümüzdeki dönemde hem ticaret hem de finansmanda yerel paraların payını artırarak bu alanda öncü konumumuzu devam ettireceğiz.”

Huawei Türkiye’nin Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Lei Zhang de Turkcell ile artan yerel para birimi ticaretinin önemini belirterek, “Huawei Türkiye olarak, Türkiye’de yerel para birimiyle ticaretin artması için daha fazla müşterimize Yuan finansmanı sağlamaya hazırız” diye konuştu.