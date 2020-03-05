05.03.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Yerinde üretip müşteriye satıyor
CarrefourSA, yerinde üretim ve dikey tarım serası yöntemi ile müşterilerine market içinde yetiştirilen ürünleri sunuyor.
Yüzde yüz yerli yazılım ve Türk mühendislerinin ürettiği tamamı yerli olan özel yapay zekâ teknolojisi ile kıvırcık, marul, fesleğen, reyhan, maydanoz, kekik gibi CarrefourSA Bizim Bahçe ürünlerini üretiyor. 6 ay önce İstinye Hipermarketi’nde yerinde üretim ve dikey tarım sistemi sayesinde yetiştirdiği ürünlerin satışına başladı.
CarrefourSA, bu sistemle aylardır başarılı bir şekilde ürünler üretip reyonlarına taşırken müşterilerimizden de çok sayıda olumlu görüş alıyor. Yoğun talep sonrasında ikinci bir üretim dolabı açıldı.
İtalya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 107'ye yükseldiÇin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya adeta kabus yaşatan koronavirüs (kovid-19) için ürküten haberler gelmeye devam ediyor. Ölümcül salgın yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı hızla artarken virüs yeni ülkelerde ortaya çıkmaya devam ediyor.