Yerinde üretip müşteriye satıyor

Yüzde yüz yerli yazılım ve Türk mühendislerinin ürettiği tamamı yerli olan özel yapay zekâ teknolojisi ile kıvırcık, marul, fesleğen, reyhan, maydanoz, kekik gibi CarrefourSA Bizim Bahçe ürünlerini üretiyor. 6 ay önce İstinye Hipermarketi’nde yerinde üretim ve dikey tarım sistemi sayesinde yetiştirdiği ürünlerin satışına başladı.



CarrefourSA, bu sistemle aylardır başarılı bir şekilde ürünler üretip reyonlarına taşırken müşterilerimizden de çok sayıda olumlu görüş alıyor. Yoğun talep sonrasında ikinci bir üretim dolabı açıldı.