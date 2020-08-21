Yerli Bulut artık global karmada

Global araştırma devi Gartner bünyesindeki CloudHarmony, “Transparency for Cloud” mottosuyla objektif bulut performans analizleri gerçekleştiriyor.



Bağımsız ölçüm



Gartner’ın performans ve uygunluk testlerini geçerek CloudHarmony platformunda global bulut servis sağlayıcıları ile beraber yer alan ilk yerli bulutu, Tuzla’da data center yatırımı bulunan NGN firması geliştirdi.



NGN Veri Merkezi ve Bulut Çözümleri Direktörü Beyazıt Öztürk, “Veriye erişimde her açıdan yüksek performans sağlamak önemli bir gösterge. Bunu ölçmek, özellikle bağımsız şirketlerce ölçülmek ve raporlanmak aslında bizim için çok önemliydi” dedi.



Cloud Harmony bulut platformunda “NGN Cloud Compute ve NGN Object Storage” hizmetleri yer aldı. Bu platform aracılığıyla bu iki hizmetin performansı görülebiliyor, diğer firmalarla kıyaslanabiliyor ve network testleri incelenebiliyor.