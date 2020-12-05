Yerli hayvan ırk ve hatlarının tescil listesine 10 hayvan eklendi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Yerli Hayvan Irk ve Hatlarının Tescili Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, sınai mülkiyet haklarının korunması amacıyla yerli hayvan ırk ve hatlarının tescil edildiği listeye Akbay (tavuk), Anadolu-T (tavuk), Anadolu arısı, Hatay arısı ekotipi, Trakya arısı ekotipi, Artlı (koyun), Çepni (koyun), Of (koyun), Eşme (koyun) ve Hünkari (güvercin) de dahil edildi.
Polisle çatışmaya girip kaçan şahıs yakalandıKonya'da kendisini gözaltına almaya gelen polis ile girdiği çatışmada yara almadan yakalanan Hamza T. (23), adliyeye sevk edildi. Poliste 35 suçtan kaydı bulunan Hamza T.'nin salı günü sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için polis tarafından durdurulmak istendiği ancak ekip otosuna ateş edip, kaçtığı ortaya çıktı.