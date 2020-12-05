MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Yerli hayvan ırk ve hatlarının tescil listesine 10 hayvan eklendi
ABONE OL
05.12.2020 - 09:44 | | AA

Yerli hayvan ırk ve hatlarının tescil listesine 10 hayvan eklendi

Tescil edilen yerli hayvan ırkı listesine 10 yeni hayvan daha eklendi.

Yerli hayvan ırk ve hatlarının tescil listesine 10 hayvan eklendi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Yerli Hayvan Irk ve Hatlarının Tescili Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, sınai mülkiyet haklarının korunması amacıyla yerli hayvan ırk ve hatlarının tescil edildiği listeye Akbay (tavuk), Anadolu-T (tavuk), Anadolu arısı, Hatay arısı ekotipi, Trakya arısı ekotipi, Artlı (koyun), Çepni (koyun), Of (koyun), Eşme (koyun) ve Hünkari (güvercin) de dahil edildi.

    Polisle çatışmaya girip kaçan şahıs yakalandıKonya'da kendisini gözaltına almaya gelen polis ile girdiği çatışmada yara almadan yakalanan Hamza T. (23), adliyeye sevk edildi. Poliste 35 suçtan kaydı bulunan Hamza T.'nin salı günü sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için polis tarafından durdurulmak istendiği ancak ekip otosuna ateş edip, kaçtığı ortaya çıktı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Sokağa çıkma yasağında marketler açık mı? Market çalışma saatleri 5-6 Aralık (BİM - A 101 - Şok - Migros - Carrefour)

    Sokağa çıkma yasağında marketler açık mı? Market çalışma saatleri 5-6 Aralık (BİM - A 101 - Şok - Migros - Carrefour)

    3 yıl sonra! 50 ilin sıralaması değişiyor...

    3 yıl sonra! 50 ilin sıralaması değişiyor...

    İşte Türkiye'nin aşı stratejisi!

    İşte Türkiye'nin aşı stratejisi!

    Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor

    Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor

    Sıradaki Haber