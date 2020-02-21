Yerli kaynaklarla dış açığı azaltıyor

Koloğlu Holding Endüstriyel Projeler Direktörü Mete Uğur Eroğlu, Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye normlarına uygun faaliyet gösteren Soma Kolin Termik Santrali’nin yıllık 190 milyon dolarlık enerji kaynaklı dış açığı azaltarak sürdürülebilir kalkınmayı desteklediğini söyledi.



Eroğlu, 1.1 milyar dolar yatırımla inşa edilen santralin, ileri teknolojilerin kullanıldığı baca gazı arıtma sistemi sayesinde AB ve Türkiye’de emisyon değerlerine gelebilecek düzenlemeleri de karşılayacak şekilde dizayn edildiğini kaydetti. Eroğlu, “Yaklaşık 1100 kişiye istihdam sağlayan santral, Türkiye’nin milli ve yerli kaynağı linyit yakıtını sürdürülebilir iş modeliyle verimli ve doğa dostu şekilde ekonomik değere dönüştürüyor” diye konuştu. Eroğlu, şu bilgileri verdi:



Çevreye duyarlı



“2019 yılında hizmete açılan santrali, Koloğlu Holding Grubu şirketlerinden Hidro-Gen Enerji çatısı altında faaliyetlerini sürdürüyor. Gelişmiş teknolojiler kullanılarak inşa edilen ve 2 x 255 MWe kurulu güce sahip olan santral, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın öncülük ettiği ‘Milli Enerji’ politikası çerçevesinde kaynakları en verimli şekilde kullanarak enerjiye çevirme projeleri arasında önde geliyor.”



Gelişmiş teknolojileri ve yetkin insan kaynağını kullanarak çevreye ve insan sağlığına duyarlı bir santral inşa ettiklerini belirten Eroğlu, şöyle konuştu:

“Gelecek nesillerimiz için böyle değerli yatırımların gerçekleştirilmesi çok büyük önem taşıyor. Teknoloji ve iş modeli açısından örnek alınacak bir santral inşa ettik. Baca gazı arıtma sistemimize büyük yatırım yaptık ve birkaç sistemi aynı anda kullandığımız için mevcut standartları karşılarken gelecek düzenlemeleri de ek maliyet olmadan yerine getirebileceğiz. Santralimiz Türkiye’de hem var olan hem ileride getirilebilecek standartları karşılayabileceği için sektörde öncü olma özelliği taşıyor.”



Milli enerji politikası



Eroğlu, “Santralimiz milli enerji politikamıza tam olarak uyan, yerli ve milli bir kaynak olan linyiti Türkiye’de en verimli şekilde kullanmaktadır” dedi.



İleri teknoloji

Santralin, yürürlükte olan çevre mevzuatı kapsamında tüm yükümlülüklerini tamamlayarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Çevre İzin ve Lisans Belgesi’ni aldığını kaydeden Eroğlu, “Santralde kömür yakma teknolojisi olarak kullanılan Dolaşımlı Akışkan Yatak Teknolojisi, Türkiye kömürleri için çevreci, temiz ve uygun kömür yakma teknolojisi olarak kabul görüyor. Gerekli tüm çevresel sızdırmazlık tedbirlerini alarak daha önceden açılmış bir maden çukurunu külle doldurmak üzere bir proje geliştirdik. Sonrasında en üst tabakasında ağaçlandırma yaparak maden çukurunu doğaya geri kazandırmış olacağız” dedi.