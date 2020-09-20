Yerli mobilya gücü ABD çıkarması yaptı

Türk mobilya sektörü, yerli üretim gücüyle dünyanın dört bir tarafına yayılan ihracat ağını, dinamik pazarlarda yükselterek ekonomiye sunduğu katkıyı daha da artırmakta kararlı. Mobilyacılar hedefe giden yolda ihracatlarını artırmaya devam ederken özellikle ABD ve uzak pazarlar için yoğun çalışmalar yapıyor. Buna göre 40 milyar dolar ile dünyanın en çok mobilya ithal eden ülkesi ABD, yerli mobilya üreticilerini harekete geçirdi. 5 yıl önce bu pazara yıllık en fazla 20 milyon dolar ihracat yapan mobilyacılar, 2020’de 8 ayda 150 milyon dolara yakın ihracat gerçekleştirdi. Bölgeye özel tanıtımlar, pandemi döneminde durmadan devam eden dijital buluşmalar ve tedarik heyetleriyle görüşmeler ile rekabet gücünü artıran mobilyacılar, ABD’nin yanı sıra uzak pazarlara olan ihracat artışını da sağladı. Buna göre pandemi döneminde ihracat kalemleri arasında mobilyanın ağırlığı vardı. Mobilya sektörü, ağustos ayında tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştı.



En büyük 8. üretici



Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) tarafından hazırlanan sektör raporuna göre, ABD’de 91 milyar dolarlık mobilya tüketimi var ve bunun 40 milyarlık kısmını ithal mobilyalar oluşturuyor. Almanya’da 24 milyar dolarlık mobilya tüketimi söz konusu ve ithal ettikleri mobilyanın rakamsal değeri 14 milyar dolar. Fransa’da 14 milyar dolarlık tüketimin 8 milyarı ithal üründen oluşuyor.



Dünyaca referans kabul edilen Milano merkezli araştırma merkezi Centre For Industrial Studies’in (CSIL) 2020 raporuna göre Türkiye, küresel mobilya ihracatında 6 basamak birden atlayarak sekizinci sıraya yükseldi.



Pandemi süreci dünya ticaretinin yönünü değiştirmeye başlarken, küresel şirketler ve tedarik grupları ise riski en aza indirecek yeni düzenlemeler yapıyor. Risk çeşitli bölgelere daha az sipariş oranıyla dağıtılıyor. Çin’in tedarikteki güçlü rolünün bir kısmı ise artık çeşitli merkez ülkelere yükleniyor. Türk mobilya sektörü, Türkiye’nin pandemi döneminde yaptığı ataklarla dünyanın önemli pazarları arasında giderek yükseliyor.



İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç, Çin’in 53.4 milyar dolarlık ihracat gücüne dikkat çekerek, dünyadaki alım kapasitesine de vurgu yaptı. Güleç, “40 milyar dolar ile dünyanın en büyük mobilya ithalatçısı olan ABD, ihracatımızı milyar dolarlara çıkarmak istediğimiz hedef pazarlarımızın başında geliyor. 2020 yılının ilk sekiz ayında ve pandemiye rağmen ABD’ye yaptığımız mobilya ihracatının yüzde 6 arttığını görüyoruz. ABD’de yürüttüğümüz Türkiye mobilyası tanıtım çalışmaları, fuar katılımları ve organizasyonları sonucunda buralara ulaştık” dedi.



Ahmet Güleç, ABD’nin en çok ihracat yapılan ilk beş ülke arasında olması hedefiyle çalıştıklarını anlatırken, bu kapsamda olumlu gelişmelerin hızla devam ettiğini söyledi. Sürdürülebilir bir pazar anlayışı ile ABD’de derinleşmek istediklerini kaydeden Güleç, faaliyetlerinin artarak süreceğini dile getirdi.



Çin’den talep var



Çin pazarı da Türkiye mobilyalarının giderek daha çok talep gördüğü bölgeler arasında kendini gösteriyor. Güleç, “Kısıtlamaların azaltıldığı haziran ve temmuzda Çin’e mobilya ihracatımız tam 150 kat artış gösterdi. Yıllardır Çin’deki bütün fuarlara milli katılım olarak gidiyoruz. 4 bin metrekare fuar alnında ülke pavyonu katılımlarımız sürüyor. Pazara emek veriyoruz ve karşılığını alıyoruz. Çin’de mobilya ithalatı artıyor. Bu pazardan da daha fazla pay alma noktasında hedeflerimiz büyük” dedi.



Katma değerli üretim



Türk mobilya sektörü, 179 ülkeye ihracat yapıyor. ABD, Fransa, Almanya, İsrail, Birleşik Krallık, Kazakistan, Suudi Arabistan, Irak ve Libya kilogram başı birim fiyat göz önüne alındığında katma değeri en yüksek pazarlar konumunda. Türk mobilyacıların en fazla katma değer ürettiği pazar ise ABD.



Rapora göre ABD’ye kilogram başına 4.26 dolar, Fransa’ya 3.74, Almanya’ya 3.4, İsrail’e 3.2, Birleşik Krallık’a 3.11 dolarlık ihracat değeri var.

Yüzde 124 arttı

Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB), haziran ve temmuzdaki ihracat artışını ağustosta da sürdürdü. Ağustosta AKAMİB’in ihracatı geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 0.37 artarak 55 milyon dolara ulaştı. AKAMİB Yönetim Kurulu Başkanı Onur Kılıçer, ABD’ye bölgeden yapılan ihracatın da yüzde 124 oranında arttığına dikkat çekerek, “Mobilya sektörü için ABD hedef pazarların başında geliyor. Pandemiye rağmen bu ülkeye ihracatın artması, yaptığımız çalışmaların yerinde olduğunu gösteriyor. ABD pazarından daha fazla pay almak için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz” dedi.