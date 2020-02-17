Yerli modeller payını artırdı

Türkiye otomotiv pazarında geçen yıl toplam satışlarda yerlilerin payı 2018 yılına oranla yaklaşık 6 puan artış gösterdi ve yüzde 43’e yükseldi. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) raporlarından derlenen verilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2019’da bir önceki yıla kıyasla yüzde 22.85 gerileyerek 479 bin 60 adet olarak gerçekleşti. Toplam pazarda 2018 yılında 620 bin 937 adet satış gerçekleşmişti. Geçen yıl bir önceki yıla göre otomobil satışları, yüzde 20.37 azalarak 387 bin 256, hafif ticari araç satışları yüzde 31.8 gerileyerek 91 bin 804 adet oldu. Toplam satışlar ise 620 bin 937 seviyesinde kaydedilmişti.

2018’de toplam 620 bin 937 adetlik toplam pazarda, Türkiye’de üretilenlerin miktarı 230 bin 493 adet oldu. 2019’da ise yerli üretim araç satışı 206 bin 69, ithal araç satışı da 272 bin 991 adet olarak belirlendi. 2018’e göre kıyaslandığında geçen yıl yerli üretim araçların toplam satışlardaki payı artış gösterdi. Yerli üretim araçların toplam satıştaki payı 2018’de yüzde 37.1 iken, bu oran, geçen yıl yüzde 43’e yükseldi. Bu dönemde ithal otomobillerin toplam satıştaki payı yüzde 63’ten yüzde 57’ye geriledi.

Yerli modellerin yükselişinde, faizlerin düşmesi ve talebin artmasına karşın, ithal modellerde arzın düşük kalması büyük rol oynadı. Nitekim bu, 2020 yılının ilk yarısına da damga vuracak gibi görünüyor.

Toplam otomotiv pazarında geçen yıl gerçekleştirdiği 76 bin 251 adetlik satışın 73 bin 441’i Türkiye’de üretilen araçlardan oluşan Fiat, yerli satış sıralamasında ilk sırada yer aldı. Yerli üretim satışlarında Renault 51 bin 258 adetle ikinci, Ford 33 bin 425 ile üçüncü, Toyota 22 bin 12 ile dördüncü ve Honda 17 bin 246 ile beşinci sıradaydı.

Üretim aynı kaldı

Öte yandan otomotiv üretimi, Ocak ayında 109 bin 783 adet oldu. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, yılın ilk ayında toplam üretim 2019’un aynı dönemiyle benzer seviyede kaldı, otomobil üretimiyse yüzde 6 artarak 75 bin 396 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019’un ocak ayını 14 bin 847 adetlik sınırlı satışla kapatan otomotiv pazarı, bu yılın ilk ayını yüzde 89 artışla 28 bin 25 adetle tamamlamıştı.

2. elde ‘yokluk’ bereketi

Türkiye’de faizlerin ardından bazı bankaların da, kredi faizlerini düşürmesi, otomotiv pazarında ciddi talep yaratmıştı. Geçen yıl talebin düşük seyredeceğini öngören firmalar, özellikle yurt dışından alacakları araç siparişlerini düşük tutmuştu. Ancak faiz düşüşleri, hesapları alt üst etmiş, artan talebe araç yetişmez olmuştu. Bu yokluğun, ikinci el piyasasını hareketlendirdiği konuşuluyor. Bloomberg ajansının haberine göre geçen Aralık ayında 2. el araç satışları yüzde 95 artarken, geçen yıl toplam 6.23 milyon 2. el araç satıldı.

100 adet üretilecek Türkiye’ye 2’si gelecek

İtalyan üretici Maserati, “Royale” adını verdiği ve sadece 100 adet üreteceği özel serisini tanıttı. İlk olarak 1986 yılında 51 adet “Quattroporte Royale” üreten marka, bu kez Quattroporte’nin haricinde Levante ve Ghibli modellerinde de bu özel seriyi devreye alıyor. Türkiye pazarı için ayrılan Levante Royale dizel ve Ghibli Royale SQ4 ise Mart ayında yollara çıkacak.

Levante, Quattroporte ve Ghibli modellerinden oluşan, mavi ve yeşil iki özel renge sahip seride 3.0 lt 275 HP V6 dizel ile 3.0 lt 350 ve 430 HP güçlerinde V6 benzinli motor seçenekleri yer alıyor. Üretimi 100 adetle sınırlandırılan ve Türkiye’ye biri Levante Royale dizel ve diğeri Ghibli Royale SQ4 olmak üzere iki adet ayrılan özel seri, Mart ayında ülkemizde olacak. Royale serisinin iç mekanı dokuma deri tekstilinin lüks ismi “Zegna Pelle Tessuta” imzasını taşıyor. Koltuklardaki tek veya çift renkli deri döşemeler, hafifliği ve yumuşaklığıyla maksimum konfor sunuyor. İç mekanda dikkat çeken diğer özellikler arasında; Levante’de Metal Net, Ghibli’de Ebony (abanoz) ve Quattroporte’de Black Piano temalı parlak süslemeler, Bowers & Wilkins ses sistemi, elektrikli açılır cam tavan ve karartılmış camlar yer alıyor. Ayrıca her araç içerisinde, özel serinin imzası niteliğindeki “100 adedin biri” yazılı plaka bulunuyor.

Clio’ya akıllı kampanya

Segmentinde benzersiz özellikleri bünyesinde barındıran ve yakın zamanda satışa sunulan yeni nesil Renault Clio için, otomobil sektöründeki iletişim klişelerinden uzak bir kampanya yapılıyor.

Yeni Clio’nun sürüşe odaklı akıllı kokpit, aktif acil fren destek, multisense sürüş deneyimi gibi segmentinde benzersiz özelliklerini vurgulamak için hazırlanan kampanya için, sektörde daha önce çekilmiş 362 reklam filmi toplıp analiz edildi. Vircon Yapay Zeka Arge Merkezi işbirliğiyle gerçekleştirilen analizde, otomobil reklam klişelerinin tespiti için 2 ayrı yapay sinir ağı oluşturuldu. Bu çalışma sonucunda görsel ve işitsel klişelerin hiçbirine yer vermeyecek biçimde benzersiz bir kampanya oluşturuldu. Yeni Clio için 6 ayrı film yapılmış.

Fuara özel koşullar...

Dünyanın en çok satan motosiklet markası Honda, Motobike İstanbul’da 2 yeni modeliyle yer alacak. Türkiye’de ilk kez tanıtılacakCBR1000 RR-R Fireblade SP ve Africa Twin ile birlikte sergilenecek olan diğer Honda modelleri de, Motobike İstanbul süresince özel fiyatlarla satılacak.

Markanın fuardaki başrol oyuncusu olacak CBR1000RR-R Fireblade SP, MotoGP şampiyonu Repsol Honda’nın İspanyol pilotu Marc Marquez’in kullandığı RC213V MotoGP makinesinden ve cadde kullanımına uygun RC213V-S türevinden esinlenilmiş. Honda’nın bugüne kadar ürettiği en güçlü dört silindirli motoru taşıyan CBR1000RR-R, Türkiye’de SP versiyonu ile satışa sunulacak.

Fuarı elektriklendirecek

Piaggio Grubu, 20-23 Şubat arasında gerçekleştirilecek Motobike İstanbul’da Aprilia, Moto Guzzi, Piaggio ve Vespa markalarına ait 18 farklı modeli motosikleti tanıtacak. Grup, fuarda 2020 model yılı renkleriyle 6 yeni Vespa’yı ülkemiz pazarına ilk kez sunacak. Geçen yıl Türkiye yollarıyla buluşan Vespa Elettrica ve Moto Guzzi’nin enduro sınıfındaki en yeni temsilcisi V85 TT, fuarı ziyaret edecek binlerce kişinin ilgisini çekecek modeller arasındaki yerini alacak. Vespa’nın zamansız tasarımını teknolojiyle birleştirdiği “Vespa Elettrica”, performans anlamında benzinli motora sahip motosikletleri de aratmazken, 4 saatte tamamen sarj olabiliyor ve tek şarjla 100 km yol yapabiliyor.

8 yeni model getiriyor

Türkiye’nin önemli motosiklet üreticisi ve dağıtıcısı Kuralkan, Motobike İstanbul 2020 Fuarı’nda ilk tanıtımını yapacağı 8 yeni model ve sergileyeceği 20 adet motosikletle çıkarma yapmaya hazırlanıyor. Distribütörlüğünü üstlendiği Bajaj markasından 8 ve Super SOCO markasından 3 ürün sergileyecek olan Kuralkan, ayrıca üretimini gerçekleştirdiği Kanuni markasından da 9 ürünü tanıtacak. Fuarda Bajaj’ın Dominar 400 UG, Pulsar NS 125, Platina 115, Maxima C ve Qute modelleri, Kanuni’nin Mati 125, Super SOCO’nun da TC Max ve Cux modellerinin Türkiye lansmanı gerçekleştirilecek.

Citroen C3 daha gösterişli oldu

Citroen’in tüm dünyada en çok satan modeli olan C3, makyajlanmış haliyle tanıtıldı. Araç, Haziran ayından itibaren Türkiye’de satışa sunulacak.

Halen üçüncü nesil olarak üretilmekte olan C3, yenilenen ön tasarımıyla dikkat çekiyor. Burada logonun da bulunduğu şerit, farlara doğru uzatılırken, tüm donanım seviyelerinde LED teknolojisiyle donatılan yeni ön farlar daha teknolojik bir görünüm sergiliyor. Bunun dışında alt bölümdeki renkli krom çerçeveler, C3’e modern ve havalı bir görünüm kazandırıyor. Arka bagaj kapağının ortasındaki krom çerçeveli parlak siyah marka logosu ve üç boyutlu görünüm veren stop lambaları, arka kısımdaki modern görünümü tamamlıyor. Bununla birlikte araçta seçenek olarak sunulmaya başlanan üç yeni tavan kaplaması da dikkat çekici.

Daha çok üst segmentlerde kullanıma sunulan yeni koltuklar, 12 farklı sürüş destek sistemi, 7 inç dokunmatik ekran ve akıllı telefon ekran yansıtması için “Connect Play” de dahil olmak üzere birçok internet bağlantılı hizmet, araçta sunulan standart veya istege bağlı seçenekler arasında.

Araçta 3 silindirli 1.0 lt 83 HP ile 110 HP’lik benzinli, 100 HP’lik dizel motor seçenekleri bulunuyor. Ancak yenilenen C3’ün, 110 HP benzinli motorla Türkiye’ye gelmesi bekleniyor.

‘En’leri ve ‘ilk’leriyle yollarda

Mercedes-Benz Türk tarafından, Aksaray Kamyon Fabrikası’nda üretilen Actros çekiciler, yenilenen tasarımı, artırılan sürücü konforu, örnek niteliğindeki güvenlik donanımları ve ileri teknolojik özellikleriyle Türkiye’de satışa sunuluyor.

Mercedes-Benz Türk Kamyon Pazarlama ve Satış Direktörü Alper Kurt, yenilenen Actros’u “şimdiye kadarki en teknolojik kamyonumuz” diye nitelerken, “Actros çekicilerimiz, 2020 itibariyle yenilenen yüzü, yeni teknolojileri ve avantajlarıyla bir kez daha ‘en’leri ve ‘ilk’leri gerçekleştiriyor. Seri üretim kamyonlarda dünyada bir ilk olan, geleneksel yan aynaların yerini alan MirrorCam sayesinde, yüzde 1.3’e varan yakıt tasarrufu sağlıyor, ayrıca aracın ön ve arkasındaki kör nokta alanlarında ideal bir görüş sunuyoruz” dedi.

Kısmi otonom

“Öngörülü Sürüş Sistemi”nin de, otoyollar, şehirler arası ve şehir içi yollarda yüzde 5’e varan yakıt tasarrufu sağladığını kaydeden Kurt, “Mesafe Kontrol ve Şerit Takip gibi ayrı yardımcı güvenlik sistemlerini birleştiren “Aktif Sürüş Asistanı” sayesinde de, kısmi otonom (kısmen kendi kendine gidebilen) sürüşü mümkün kılıyoruz” diye konuştu. Yeni Actros, motor güçleri, kabin ölçüleri ve donanımlarına göre 1845 LS, 1848 LS ve 1851 LS versiyonlarıyla satılıyor.