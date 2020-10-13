Yerli otomobile lityum batarya

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Yerli otomobilde bordan üretilen lityumun kullanıldığı bataryaları kullanmış olacağız. Burada cevher üretiyoruz. 12 ton ham maddeyi alıp 3 tonuyla cevher üretiyoruz” dedi.

Dönmez, Eti Maden Teknoloji Geliştirme Merkezi’ndeki incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, şunları söyledi: “Son üç yılda bu projeyle sıvı atığın içinde ekonomik olarak değerlendirebileceğimiz maddeler analiz edildi. İçinde az miktarda lityum elementine rastladık. Bunla alakalı çalışmalarda 80 gram sıvı atıktan, 60-63 gram saf su çıkıyor. Deka diye adlandırılan hammadde çıkıyor. Lityum karbonat dediğimiz 500 gramdan 0.1 gram lityum elde etmiş olacağız. 500-600 ton lityumu geri kazanma imkanını gördük. Ülkemizin bu alandaki önemli açığını Türkiye’de üretir hale gelmiş olacağız. Tesisle ilgili verimlilik çalışmaları ve testler yapılacak. Piyasalar değişiyor ancak tonu 20 bin dolar. Bazı ülkelerde üretiliyor ve dünyada yaygın değil. Elektrikli otomobillerin bataryada ihtiyaç göstermesi nedeniyle zaman zaman tedarik dar boğazı olabiliyor. İnanınca oluyor inanmak işin yarısı, Eti Maden’i kutluyorum.”

1200 ton ithalat

Dönmez, Eskişehir’deki pilot tesisle lityum üretiminin Türkiye’de ilk defa yapılacağını belirterek “Bu sene yapımına başladığımız tesisle ilk defa Türkiye’de lityum üretimini gerçekleştirmiş olacağız. Lityum, pil ve batarya teknolojisinde kullanılıyor. Türkiye’nin yaklaşık 1200 ton lityum ithalatı söz konusu. Burada lityumun pilot ölçekte yıllık 10 ton üretim kapasitesi var. İki üç yıl içinde üretim Kırka tesisi için yaklaşık 500 tona çıkacak” dedi. Elektrikli otomobillerde kritik teknolojilerden birinin de pil ve yazılım olduğunu ifade eden Dönmez, “Yerli otomobilde de burada üretilen lityumun kullanıldığı bataryaları kullanmış olacağız. Burada cevher üretiyoruz. 12 ton ham maddeyi alıp 3 tonuyla cevher üretiyoruz” dedi.

Önemli bir ürün

Dönmez, daha önce sıvı ve katı atıkların bertaraf tesislerinde depolandığına dikkati çekerek şöyle devam etti: “Son üç yılda bu projeyle sıvı atığın içinde ekonomik olarak değerlendirebileceğimiz maddeler analiz edildi. İçinde az miktarda lityum elementine rastladık. Bunla alakalı çalışmalarda 80 gram sıvı atıktan 60-63 gram saf su çıkıyor. Lityum karbonat dediğimiz 500 gramdan 0.1 gram lityum elde etmiş olacağız. 500-600 ton lityumu geri kazanma imkanını gördük. Ülkemizin bu alandaki önemli açığını Türkiye’de üretir hale gelmiş olacağız.”

Tonu 20 bin dolar

Tesisle ilgili verimlilik çalışmaları ve testlerin yapılacağını kaydeden Dönmez, “Piyasalar değişiyor ancak tonu 20 bin dolar. Bazı ülkelerde üretiliyor ve dünyada yaygın değil. Elektrikli otomobillerin bataryaya ihtiyaç göstermesi nedeniyle zaman zaman tedarik darboğazı olabiliyor. İnanınca oluyor, inanmak işin yarısı, Eti Maden’i kutluyorum. Burada üretilecek lityum ithal edilene kıyasla daha ekonomik olacak” diye konuştu.