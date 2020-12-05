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05.12.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Yerli otonun pili için hamle

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir Kırka Eti Maden tesislerinde lityum karbonat üretimine başlanacağını belirterek, “Bu üretim yerli elektrikli otomobilin pil yapımında önemli bir girdi olarak kullanılacak” dedi.

Yerli otonun pili için hamle

Dönmez, Madencilik ve Milli Ekonomi Zirvesi’nde videokonferansla yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

“Eti Maden Eskişehir Sivrihisar’da nadir toprak elementleri (NTE) pilot tesis kurma çalışmalarına başladık. Lityum karbonat üretimiyle ilgili de Eskişehir Kırka Eti Maden tesislerine giderek çalışmaları yerinde incelemiştik.

Bu tesis aralıkta üretime başlayacak. Pazartesi Eskişehir Kırka Eti Maden tesislerinde lityum karbonat üretimine başlıyoruz. Başlangıçta yıllık 10 bin ton olacak, kısa süre içinde yıllık 600 bin tona çıkacak.”

Polisle çatışmaya girip kaçan şahıs yakalandıKonya'da kendisini gözaltına almaya gelen polis ile girdiği çatışmada yara almadan yakalanan Hamza T. (23), adliyeye sevk edildi. Poliste 35 suçtan kaydı bulunan Hamza T.'nin salı günü sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için polis tarafından durdurulmak istendiği ancak ekip otosuna ateş edip, kaçtığı ortaya çıktı.
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