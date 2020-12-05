Yerli otonun pili için hamle

Dönmez, Madencilik ve Milli Ekonomi Zirvesi’nde videokonferansla yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:



“Eti Maden Eskişehir Sivrihisar’da nadir toprak elementleri (NTE) pilot tesis kurma çalışmalarına başladık. Lityum karbonat üretimiyle ilgili de Eskişehir Kırka Eti Maden tesislerine giderek çalışmaları yerinde incelemiştik.



Bu tesis aralıkta üretime başlayacak. Pazartesi Eskişehir Kırka Eti Maden tesislerinde lityum karbonat üretimine başlıyoruz. Başlangıçta yıllık 10 bin ton olacak, kısa süre içinde yıllık 600 bin tona çıkacak.”