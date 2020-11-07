MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Yerli otonun sileceği bile hava tahminine yarayacak!
ABONE OL
07.11.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Yerli otonun sileceği bile hava tahminine yarayacak!

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye’nin Otomobili’ne meteorolojik veri desteği sağlayacak.

Yerli otonun sileceği bile hava tahminine yarayacak!

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulan rapordan AA’nın yaptığı derlemeye göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu AŞ (TOGG) arasında, meteorolojik verilerin elektronik ortamda karşılıklı paylaşılması amacıyla çalışma başlatıldı.
TOGG ile paylaşılacak meteorolojik veriler sayesinde sürücüye anlık gözlemlerin gösterimi, tahmin, erken uyarılar ve rota önerileri sunulacak.

Pil ve menzile katkı

Meteorolojik veriler sayesinde aracın pil güç tüketiminin optimize edilmesi sağlanacak ve doğru menzil hesaplamaya katkıda bulunulacak. TOGG tarafından sağlanacak anlık sensör verilerinin de MGM’ye gerçek zamanlı iletilmesi planlanıyor. Aracın silecek, hız, sıcaklık sensörlerinden alınacak veriler, MGM tarafından hazırlanan anlık durum bilgilendirmeleri ile hava tahmininde kullanılabilecek.

Rüzgâra karşı önlem

Söz konusu iş birliğine yönelik olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında bir protokol imzalanacağı öğrenildi.
MGM, ulaşım sektörüne yönelik faaliyetleri kapsamında İstanbul Havalimanı’na Alçak Seviye Rüzgar Kırılım ve Uyarı Sistemi kuracak.
Havacılık sektöründe uçuş güvenliği açısından yaklaşma sahasında uçakların iniş ve kalkışları esnasında karşılaştıkları alçak seviye rüzgar kırılması olarak ifade edilen yatay, dikey ve düşey yönde meydana gelen ani rüzgar değişimleri önemli risk oluşturuyor.

Bu nedenle, uçuş güvenliğine katkı sağlanabilmesi için özel uyarı sistemleri geliştirilerek havalimanlarına kuruluyor. Bu kapsamda, İstanbul Havalimanı’na söz konusu uyarı sisteminin 2021 yılında kurulması planlanıyor.

İtfaiye eri enkazdan çıkan altın ve ziynet eşyalarını polise teslim ettiİzmir'de, depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı'ndaki arama kurtarma çalışmaları sırasında, bulduğu altın ve ziynet eşyası dolu poşeti polise teslim eden itfaiye eri Mehmet Kaya (45), "İnsanların yaşamlarını kurtarmak bizim için çok değerli" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika: İzmir'de orman yangını! Ekipler bölgede

Son dakika: İzmir'de orman yangını! Ekipler bölgede

Milyonları kapsıyor, süre uzatıldı! Ödemek zorunlu...

Milyonları kapsıyor, süre uzatıldı! Ödemek zorunlu...

Putin iddiası: Ocak ayında görevi bırakacak

Putin iddiası: Ocak ayında görevi bırakacak

Toplum Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan uyardı: Her 10 hastadan 1’i sağlık çalışanı

Toplum Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan uyardı: Her 10 hastadan 1’i sağlık çalışanı

Sıradaki Haber