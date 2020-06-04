Yerli sanayi için ithalat koruması

TÜSİAD’ın, ‘Kovid-19 Dönemi ve Sonrası İş Dünyası’ konulu toplantısına telekonferans yöntemiyle katılan Oktay, şu mesajları verdi:



“İhracatta hızla normal seviyelerimize dönmek ve akabinde de post-Kovid fırsatlarını değerlendirerek çok daha ötesine geçmek arzusundayız. Yerli sanayimizi ithalat baskısına karşı tüm politikalarımızla korumaya da kararlıyız.



Pozitif büyüme



Tedbiri elden bırakmadan ve desteklerimizi güçlendirerek normalleşme süreciyle birlikte toparlanmaya başladık. Ekonomimizin en az hasarla bu süreci atlatmasını sağlamak için gündemimizde Swap görüşmeleri, Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi, ulusal para birimleri üzerinden ticaret ve virüse temas etmeyen bir üretim anlayışını yerleştirmek var. Gümrük Birliği’nin güncellenmesine yönelik girişimlerimizi artırarak müzakere sürecini resmen başlatmak yönünde tavrımızı ortaya koyacağız.



Gerektiğinde ilave önlemler almaya devam edeceğiz. Yılın üçüncü ve son çeyreğinde ekonomik aktivitenin yeniden potansiyel seviyesine döneceğine ve 2020’yi pozitif büyüme performansı ile kapatacağımıza inanıyorum.”