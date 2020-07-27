Yerli ‘start-up’lara 1 milyon TL destek

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy’un ev sahipliğinde “VİTRİN” platformu hakkında online bir basın toplantısı düzenlendi. Programla 2023 sonuna kadar toplam 50 firmayla işbirliği yapılması, bu firmalara 75 milyon TL değerinde destek sağlanması ve söz konusu destekler sayesinde firmalar için ek 600 milyon TL’lik ekonomik değer yaratılması hedefleniyor.



Engin Aksoy, “Teknoloji iletişimi şirketi” olmayı hedeflediklerini belirterek, dijitalleşmeyi gerçekleştirirken, hayatlarında değer yaratabilecek farklı gelişim alanlarına yatırım yapmayı önemsediklerini söyledi.