BİST119.2029.899.96EURO8.010.46USD6.84-0.04ALTIN418.590.81
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Yerli ‘start-up’lara 1 milyon TL destek
    ABONE OL
    27.07.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Yerli ‘start-up’lara 1 milyon TL destek

    Vodafone, ilk müşterilerine ulaşmış, satış ve pazarlama eksikliğinden dolayı iş modelini ölçeklendiremeyen, tercihen bir mobil uygulama üzerinden servis veren firmalarla iş birliği yaptığı girişim hızlandırma programı Vodafone Vitrin ile startuplara yıllık 1 milyon TL’ye kadar dijital pazarlama hizmeti verecek.

    Yerli ‘start-up’lara 1 milyon TL destek

    Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy’un ev sahipliğinde “VİTRİN” platformu hakkında online bir basın toplantısı düzenlendi. Programla 2023 sonuna kadar toplam 50 firmayla işbirliği yapılması, bu firmalara 75 milyon TL değerinde destek sağlanması ve söz konusu destekler sayesinde firmalar için ek 600 milyon TL’lik ekonomik değer yaratılması hedefleniyor.

    Engin Aksoy, “Teknoloji iletişimi şirketi” olmayı hedeflediklerini belirterek, dijitalleşmeyi gerçekleştirirken, hayatlarında değer yaratabilecek farklı gelişim alanlarına yatırım yapmayı önemsediklerini söyledi.

    Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde dezenfeksiyon çalışmasıAyasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Fatih Belediyesi tarafından dezenfekte edildi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    '4 kalpli adam' Türkiye’de bu şekilde yaşayan iki kişiden biri

    '4 kalpli adam' Türkiye’de bu şekilde yaşayan iki kişiden biri

    Tüm memurlar için geçerli! Yol izni...

    Tüm memurlar için geçerli! Yol izni...

    Koyun yünü yapıştırılan keçiyi kurbanlık koyun diye sattılar!

    Koyun yünü yapıştırılan keçiyi kurbanlık koyun diye sattılar!

    Sertifikalar yenilenecek

    Sertifikalar yenilenecek

    Sıradaki Haber