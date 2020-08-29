29.08.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Yerli startup Entekno’ya İngiliz Croda ortak oldu
Derin teknoloji fonu Diffusion Capital Partners’ın (DCP) portföyünde yer alan yeni nesil fonksiyonel malzeme teknolojisi şirketi Entekno’ya yüksek performanslı malzeme sektörünün dünya devi İngiliz şirket Croda, 1.5 milyon sterlin yatırım yaparak ortak oldu. DCP yatırımı Entekno’nun geliştirdiği yeni MicNo tanecik teknolojisi ile güneş kremi ve kozmetik alanında geliştirdikleri malzemenin uluslararası önde gelen kozmetik markalarına satılması konusunda önemli rol oynayacak.
DCP kurucu ortağı Haluk Zontul, “Hayata geçirdiğimiz yeni girişimleri, aramıza katılan yeni yatırımcıların da desteğiyle dünyaya açmayı hedefliyoruz. Derin teknolojinin öneminin bir kez daha arttığı bu dönemde, Eskişehir’deki Entekno firmasının Croda gibi sektörünün önemli bir oyuncusundan uluslararası bir yatırım almış olmasından mutluluk duyuyoruz” dedi.
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