Yerli startup Entekno’ya İngiliz Croda ortak oldu

DCP kurucu ortağı Haluk Zontul, “Hayata geçirdiğimiz yeni girişimleri, aramıza katılan yeni yatırımcıların da desteğiyle dünyaya açmayı hedefliyoruz. Derin teknolojinin öneminin bir kez daha arttığı bu dönemde, Eskişehir’deki Entekno firmasının Croda gibi sektörünün önemli bir oyuncusundan uluslararası bir yatırım almış olmasından mutluluk duyuyoruz” dedi.