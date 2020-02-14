Yerli tohumda ‘4 ayaklı’ seferberlik

Pakdemirli, “Atadan Toruna Tohum Seferberliği ile en temel amacımız; uluslararası pazardan, vatandaşlarımızın daha çok pay almasını sağlamak” dedi.

Seferberliğin ayaklarının ‘test’ ve ‘sertifikasyon’, ‘analiz’, ‘fidan ihtisas eğitimi’ olduğunu dile getiren Pakdemirli, burada tohum üreticisi çiftçilerin eğitiminin büyük önem arz ettiğini anlattı. Pakdemirli, Türkiye’nin dijital tohum arşivi ve kataloğunu oluşturma konusunda önemli adımlar attıklarını kaydederek, üst kademe tohumlarda Türkiye’nin bundan sonra bugünden daha iddialı olacağını vurguladı.



Dayanıklı tohum

Seferberlik kapsamında; tohumların özel teknoloji ve mikroskobik cihazlarla teşhis ve analizini sağlayacaklarını ifade eden Pakdemirli, “Ürün kayıplarına yol açan hastalık etmenlerine dirençli tohumluklar geliştireceğiz. İleri görüntüleme sistemleri sayesinde de tohumların ve tohumlara zararlı organizmaların ayrıştırmasını sağlayacağız” dedi.

Pakdemirli, Fidan İhtisas Merkezi kurulması ve hayat boyu eğitim merkezi haline getirilmesinin çok önemli olduğunu belirterek, ayrıca sert çekirdekli meyve türleri için de Malatya’da fidan merkezi oluşturacaklarının bilgisini verdi.



Pakdemirli, Türkiye’nin kullandığı tohumların yüzde 96’sının yerli olduğunu söyledi.



‘Zeynep ablanın emeği’



Bakan Bekir Pakdemirli, temel amaçlarının vatandaşlarının uluslararası pazardan daha yüksek pay almasını sağlamak olduğunu kaydederken, şunları söyledi:

“İstiyoruz ki; Ahmet amcam alın terinin karşılığını daha çok alsın. İstiyoruz ki; Zeynep ablam hakkını alsın, daha çok kazansın. 2002’de 145 bin ton olan tohum üretimi bugün itibarıyla 1 milyon 134 bin tona gelmiş. 2020’de 1 milyon 250 bin ton, 2023 için de 2 milyon tonluk hedefe doğru emin adımlarla yürüyor olacağız.”