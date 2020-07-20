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    20.07.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Yerli ve milli ‘Hüseyinbey’

    Türkiye’nin farklı bölgelerinde uzun yıllar süren ıslah çalışmaları sonucunda geliştirilen ve ilk defa dekar başına verimde bir tonun üzerine çıkan  “Hüseyinbey” adlı buğday tohumu, çiftçiler için önemli bir alternatif olacak. Merkezi İstanbul’da bulunan bir firma tohumun anaçlarını Trakya Bölgesi’nde üretti ve Türkiye’nin 7 farklı bölgesinde geliştirdi.

    Yerli ve milli ‘Hüseyinbey’

    Bitki Islahçıları Alt Birliği (BİSAB) Başkanı ve Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Başkan Yardımcısı Vehbi Eser, yerli tohumun insan sağlığı, iklim koşullarına uygunluk ve yüksek verimin sağlanması açısından son derece önemli olduğunu söyledi.

    Eser, “Türkiye’de ekilen buğdayın ortalama verimi 300 kilogram civarında. En yüksek verimler 700-800 kilogram. Türkiye’de ilk defa Hüseyinbey bir ton sınırını aşan yerli ve milli çeşidimiz oldu” dedi.

     

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