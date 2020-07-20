Yerli ve milli ‘Hüseyinbey’

Bitki Islahçıları Alt Birliği (BİSAB) Başkanı ve Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Başkan Yardımcısı Vehbi Eser, yerli tohumun insan sağlığı, iklim koşullarına uygunluk ve yüksek verimin sağlanması açısından son derece önemli olduğunu söyledi.

Eser, “Türkiye’de ekilen buğdayın ortalama verimi 300 kilogram civarında. En yüksek verimler 700-800 kilogram. Türkiye’de ilk defa Hüseyinbey bir ton sınırını aşan yerli ve milli çeşidimiz oldu” dedi.