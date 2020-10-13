Yerli ve milli ‘kuvöz havası’

Vadide yer alan Argetech firması tarafından yerlileştirilen Pandemik Anti Kontaminasyon Cihazı’nın (Pak-C), yüzde 95 filtrasyonla kuvöz havası oluşturduğu duyuruldu.

Bilişim Vadisi’nden yapılan açıklamaya göre, Pak-C, kullanıcıların konforlu, izole ve güvenli bir ortamda görevlerini yerine getirmeleri için geliştirildi. Kat kat maske veya siperlikler yerine daha kullanışlı bir sistemde tasarlanan Pak-C, 3 aylık tasarım sürecinin ardından gerekli test ve değerlendirmelerden geçtikten sonra TSE EN 12941 sertifikasını aldı.

Pak-C’de, kullanıcısının beline bir kemer aracılığıyla bağlı bir ünite bulunuyor. Bir kilogramdan daha hafif bu ünitede, elektronik cihazlara güç sağlayan batarya yer alıyor. Kullanıcının baş bölgesini dış ortamdan tamamen izole eden bir maske ve onu üniteyle irtibatlandıran hortum aracılığıyla sistem tamamlanıyor.

Bilişim Vadisi’nden

Ünitenin içinde bulunan fan, dışarıdaki havayı yine ünitenin içinde bulunan hepa filtre yardımıyla temizlemesinin ardından hava, hortum aracılığıyla maskeye iletiliyor. Bu şekilde dış ortamdaki havanın devamlı filtre edilerek maskenin içine aktarılması sağlanıyor.

Pak-C, Türkiye’nin en büyük teknoloji merkezi niteliğindeki Bilişim Vadisi ile burada yer alan Argetech’in ortak projesi olarak hayata geçiriliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten Doğu Marmara Kalkınma Ajansı da projeye destek verdi.

Sağlıktan madene dek

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu, Pak-C benzeri ürünlerin Türkiye’de üretiminin olmadığını belirterek “Bu ürün daha önce ithal ediliyordu. Tüm sistemi satın almaya kalksanız yaklaşık 2400 euro gibi bir faturayla karşı karşıya kalacaksınız. Biz çok daha uygun maliyetlerle geliştirdik” dedi. Pak-C’nin sağlığın yanı sıra enerji, madencilik ve gemi sektöründe kullanılabildiğine işaret eden İbrahimcioğlu, 200 Pak-C’yi Sağlık Bakanlığı’na hediye edeceklerini bildirdi.