Yerli ve milli siber güvenlik hamlesi

‘Siber Güvenlik Haftası’ öncesinde açıklamalar yapan Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, pandemi döneminde dijital ekosistemin ekonomi, vatandaşlar ve politik yaşam açısından ne kadar önemli olduğunun anlaşıldığını söyledi.



Yerlileştirdik



Kıraç, gerçek anlamda siber güvenliği sağlamanın ancak yerli ve milli çözümlerle mümkün olacağına inandıklarını belirterek, “Bu amaçla hem yerli ve milli çözümler geliştiriyor, hem de yerli ekosistemdeki ürünleri destekliyoruz. Bu kapsamda birçok ürün ve sistemi, yabancı ürüne ikame olacak şekilde yerlileştirdik ve birçoğuyla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor..Bu çalışmalarımızdan bir kısmını kendi Ar-Ge ekiplerimizle geliştirirken, bazılarını da yerli ve milli ekosistemde faaliyet gösteren siber güvenlik firmalarıyla beraber gerçekleştiriyoruz. Öncelikle en kritik ve bize maliyeti en yüksek ürünlerin yerlileştirilmesi stratejisiyle hareket ediyoruz” dedi.